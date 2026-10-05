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Главная Гороскопы Тигр, Кролик, Змея и Петух: астролог Гмиттер обещает этим знакам конец одиночества с 6 октября
Гороскопы 05 октября 2026 · 20:12
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Тигр, Кролик, Змея и Петух: астролог Гмиттер обещает этим знакам конец одиночества с 6 октября

Кому-то достаточно оказаться среди людей, а кому-то наконец-то сделать первый шаг навстречу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Тигр, Кролик, Змея и Петух: астролог Гмиттер обещает этим знакам конец одиночества с 6 октября

4 знака китайского гороскопа, для которых закончится одиночество (фото: Styler)

Астролог Ария Гмиттер прогнозирует изменения для четырех знаков китайского гороскопа с 6 октября. По ее словам, этот период поможет им почувствовать больше связи с другими и встретить новую любовь.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому именно повезет в любви.

Тигр

Годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тигры могут наконец перестать воспринимать молчание других людей как личное отвержение. Вы поймете, что близкие могут быть заняты своими делами, а отсутствие ответа на звонок вовсе не означает, что вас избегают. Это осознание поможет избавиться от ощущения одиночества, которое долгое время могло существовать больше в ваших мыслях, чем в реальности.

Кролик

Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кроликам следует обратить внимание на свой распорядок дня, ведь именно его отсутствие может усиливать чувство одиночества. Попытайтесь заранее планировать встречи и общие дела - это поможет лучше контролировать собственное время и чаще видеться с людьми. Вы можете удивиться, как легко создать больше поводов для общения.

Змея

Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змеи обычно ценят уединение, поэтому одиночество для них не всегда проблема. Однако 6 октября достаточно просто выйти из дома, побыть среди людей или заняться своими делами в оживленном месте, чтобы почувствовать себя лучше. Вам даже не обязательно с кем-то знакомиться - само присутствие других людей напомнит, что личное пространство и социальная жизнь вполне могут сосуществовать.

Петух

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Петухам может помочь простой способ вернуть ощущение связи с другими - сделать что-то полезное для людей. Волонтерство или помощь нуждающимся дадут вам ощущение цели и потребности. Когда вы сосредоточитесь на добрых делах и общении с другими, чувство одиночества постепенно отойдет на второй план.

Ранее Styler рассказывал о знаках Зодиака, которые больше всего любят говорить о своих победах.

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