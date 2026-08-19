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Люди 19 августа 2026 · 14:46

Они сказали "Да"! Рамина, Кажанна и другие звезды, которым любимые сделали предложение

Для кого предложение стало неожиданностью, а кто-то уже догадывался, что любимый готовит особый момент
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Они сказали "Да"! Рамина, Кажанна и другие звезды, которым любимые сделали предложение

Украинские знаменитости все чаще делятся личными новостями с поклонниками и показывают моменты помолвки. Кто-то получал предложение во время отдыха, кто-то - в романтической атмосфере, а для кого-то этот момент произошел совсем неожиданно.

Styler рассказывает об украинских звездах, недавно или ранее получивших предложения руки и сердца.

Рамина Эсхакзай

Украинская блогерша и интервьюерша Рамина Эсхакзай объявила, что выходит замуж. Ее избранник - военнослужащий и Герой Украины, с которым она находится в отношениях почти три года.

Предложение мужчина сделал во время совместного отпуска у океана. После ужина он предложил Рамине прогуляться, достал кольцо и спросил, будет ли она с ним всю жизнь. Момент оказался даже немного забавным: из-за сильной жары палец блогерши отек, так что кольцо сразу надеть не удалось.

"Мы ужинали на берегу океана (были там в общем отпуске), а потом он предложил пройтись. Вдруг получил обручальное кольцо и спросил, буду ли я с ним всю жизнь. Конечно, я радовалась, но почему-то даже больше парня - что он решился", - рассказывала она в своем интервью для Viva.

Пара уже обсуждает предстоящую свадьбу и рассматривает несколько возможных дат.

Кажанна

Певица Кажанна, настоящее имя которой Анна Макиенко, в августе 2026 сообщила о помолвке. Ее избранником стал военнослужащий Даниил.

Артистка опубликовала общие кадры с любимым и показала кольцо. Свое сообщение она подписала коротко и лаконично.

"Я сказала да!" - написала она.

Они сказали &quot;Да&quot;! Рамина, Кажанна и другие звезды, которым любимые сделали предложениеМомент признания (фото: instagram.com/kazhanna)

Мужчина устроил для артистки роскошный романтический вечер на крыше-террасе с видом на Днепр. Локацию украсили живыми цветами и большой неоновой надписью "Marry Me" ("Выходи за меня").

Оля Шелби

Блогерша-миллионница обручилась с Денисом Волосовым. Об этом она сообщила в соцсетях, показав кадры по признанию.

Они сказали &quot;Да&quot;! Рамина, Кажанна и другие звезды, которым любимые сделали предложениеОля и Денис во время признания (фото: instagram.com/olya.shelby)

Предложение ее любимый, с которым она строит отношения с 2025 года, сделал во время романтической прогулки на яхте. После этого Оля продемонстрировала кольцо и сообщила подписчикам, что сказала любимому "да".

Анастасия Пустовит

Известная украинская актриса и звезда сериала "Тиха Нава" обручилась со своим любимым Владимиром Литвиновым, являющимся военнослужащим. О новом статусе пара стало известно в 2026 году.

Отношения с избранником Анастасия долгое время не афишировала. Через службу Владимира влюбленным приходилось поддерживать общение на расстоянии.

Они сказали &quot;Да&quot;! Рамина, Кажанна и другие звезды, которым любимые сделали предложениеАнастасия Пустовит - украинская актриса (коллаж: Styler)

Впоследствии Пустовит начала показывать любимого публично и даже делилась их общими кадрами.

Настя Оруджева

Актриса и юмористка Настя Оруджева в феврале 2026 года объявила о помолвке с Русланом Зарбалиевым - сценаристом, ведущим и комиком. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав совместные черно-белые фотографии и показав обручальное кольцо.

"Да", - лаконично подписала она свой пост.

Они сказали &quot;Да&quot;! Рамина, Кажанна и другие звезды, которым любимые сделали предложение

Настя Оруджева и ее избранник (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Позже Оруджева уточнила, что помолвка состоялась в кругу самых близких людей.

Об отношениях с Русланом она впервые публично рассказала только в 2024 году. Тогда актриса называла их своими первыми серьезными отношениями.

Напомним, как раньше мы рассказывали, чем закончились отношения бывшего "холостяка" Михаила Заливако и любимицы публики - Юли "Зайки" Бельченко.

Теги: Отношения Люди
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