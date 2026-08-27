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Тренди 27 серпня 2026 · 07:19
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Забудьте про нудні кросівки: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь 2026

Одна ефектна деталь може повністю змінити навіть базовий образ
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Забудьте про нудні кросівки: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь 2026

Яке взуття буде модним восени 2026 (колаж: Styler)

Андре Тан розповів, які моделі взуття варто додати до гардероба в сезоні осінь 2026. Серед трендів - класика, ретромоделі та ефектний декор, які здатні освіжити звичні образи.

Styler з посиланням на відео в Instagram модельєра розповідає, на яке взуття варто звернути увагу цього сезону.

Оксфорди

Першими у списку Андре Тана опинилися класичні чорні оксфорди. За словами дизайнера, восени 2026 року вони можуть стати цікавою альтернативою звичним лоферам.

Але носити їх варто не надто буквально. Андре Тан радить створювати контраст і поєднувати оксфорди з жіночними сукнями, спідницями або розслабленими широкими брюками.

T-bar shoes

Ще одна актуальна модель сезону - туфлі та балетки з характерним ремінцем. Цей силует відсилає до моди минулого століття, зокрема естетики 1920-х років, яка помітно повертається в сезоні осінь-зима 2026/27.

Таке взуття добре вписується як у жіночні, так і в більш сучасні повсякденні образи.

Двоколірне взуття

Третій тренд - взуття у двох контрастних кольорах. Один із найвідоміших прикладів такого дизайну - культові двоколірні туфлі, популяризовані Коко Шанель.

Це може бути контрастний носок, п'ятка іншого відтінку або поєднання двох кольорів в одній парі. Такий простий акцент здатен зробити навіть базовий образ цікавішим і візуально дорожчим.

Ультрависокі чоботи

Восени 2026 року також варто звернути увагу на чоботи максимальної висоти. Андре Тан радить вибирати моделі, які підкреслюють ноги, але при цьому не роблять образ надто жіночним.

Поєднувати їх можна з довгими пальтами, трикотажними речами довжини міді або об'ємним верхом. Такий баланс допоможе зробити образ сучасним і стриманим.

Взуття з ефектним декором

П'ятий тренд - "вау-взуття" з помітним декором. У новому сезоні дизайнери дозволяють взуттю бути чи не головною прикрасою образу.

У хід ідуть каміння, металеві елементи, квіти, пір'я та інші декоративні деталі. Головне правило тут просте: чим яскравіше взуття, тим спокійнішим має бути решта образу.

Тож якщо ви планували восени знову обрати лише універсальні кросівки, можливо, настав час дати шанс більш акцентному взуттю.

Раніше Styler розповідав про 5 модних прийомів від Андре Тана, які збалансують фігуру з широкими стегнами.

Теги: Андре Тан Тренди Модні тренди Стиль життя
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