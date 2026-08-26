Каша з м'ясом на зиму: готуємо ситну домашню заготовку в банках

Коли взимку не хочеться витрачати час на приготування вечері, виручить домашня заготовка з м'ясом і крупою. Розповідаємо, як закрити кашу з м'ясом у півлітрових банках, щоб потім просто відкрити її та швидко подати до столу.
Styler показав рецепт каші з м'ясом у банках, для якої можна використовувати гречку або сочевицю.
Каша з м'ясом на зиму
Домашні заготовки на зиму - це не лише овочі, варення чи соління. У півлітрових банках можна приготувати ситну кашу з м'ясом, яка стане готовою основою для швидкого обіду або вечері.
Для цього рецепта можна використовувати куряче стегно, гречку або сочевицю, а для смаку додати просту засмажку з цибулі та моркви. Усі інгредієнти закладаються безпосередньо в банки, після чого заготовка готується в духовці.
Інгредієнти
Із зазначеної кількості продуктів виходить 16 півлітрових банок.
- 2 кг м'яса - у рецепті використовується куряче стегно,
- 600 г гречки,
- 500 г сочевиці,
- 500 г моркви,
- 500 г цибулі,
- сіль,
- перець -, за смаком
- вода.
Як приготувати кашу з м'ясом у банках
Спочатку підготуйте м’ясо: наріжте його невеликими шматочками. Цибулю очистіть і наріжте, а моркву натріть на тертці.
Поки стерилізуються банки, приготуйте засмажку. Обсмажте цибулю з морквою до м'якості.
У кожну підготовлену півлітрову банку покладіть:
- 60 г промитої гречки або 70 г промитої сочевиці,
- 125 г м'яса,
- 1 столову ложку з гіркою засмажки з цибулі та моркви,
- 5 г солі,
- перець - за смаком.
Після цього залийте банки звичайною холодною водою - до плечиків.
Накрийте банки фольгою або кришками без гумових ущільнювачів і поставте в духовку. Доведіть заготовки до кипіння при температурі 180 градусів.
Коли каша з м'ясом закипить, зменште температуру до 160 градусів і готуйте ще приблизно 2,5 години.
Готові банки обережно дістаньте з духовки, закрутіть кришками, накрийте та залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть заготовки у прохолодне місце для зберігання.
Така каша з м'ясом стане зручною домашньою заготівлею на зиму, коли потрібно швидко приготувати ситну страву без зайвого клопоту.
Смачного!
Нагадаємо, як раніше ми ділилися смачним рецептом печені по-житомирські для якої вам знадобиться всього лише пів кіло свинини.