Чому сниться колишній: сонники пояснюють, коли це не про кохання

Найдивніше, що колишній може наснитися навіть тоді, коли ви давно про нього не згадували. Водночас народні прикмети та сонники вважають, що такий сон може мати особливе значення.

Styler розповість, що означають такі сновидіння за популярними сонниками та чому іноді важливий не сам колишній, а те, що відбувається між вами уві сні.

Колишній тут ні до чого?

У популярних сонниках поява колишнього часто пов'язується з минулим, незавершеними справами, змінами або емоціями, які людина досі не до кінця відпустила. Але є цікавіший момент: важливо не тільки те, хто вам наснився, а й яким він був у цьому сні.

Наприклад, якщо колишній просто проходить повз і не звертає уваги, це можна трактувати як поступове віддалення від минулого. А якщо уві сні ви знову стаєте парою, сонники можуть пов'язувати це з ностальгією або поверненням до певних спогадів.

Водночас сучасні психологічні трактування наголошують: поява колишнього зовсім не обов'язково означає, що ви досі його кохаєте. Образ цієї людини може бути своєрідним "ярликом" для певного періоду життя, почуття або ситуації, яку ви переживаєте зараз.

Саме тому варто звернути увагу на деталі.

Якщо колишній вас обіймає або цілує. Такий сон легко сприйняти як приховане бажання повернутися. Але це може бути й туга не за людиною, а за емоціями, які ви колись відчували: безпекою, пристрастю, увагою або відчуттям закоханості.

Якщо ви сваритеся. Тут сон може бути не про кохання, а про стару образу, яку ви так і не проговорили. Особливо якщо після пробудження залишилося відчуття злості.

Якщо колишній просить повернутися. Не поспішайте сприймати це як знак, що він думає про вас. Психологічні підходи до сновидінь не вважають сни надійним способом дізнатися про думки іншої людини. Такий сюжет може радше показувати ваше бажання отримати відповідь, вибачення або завершення історії.

Якщо колишній сниться з новою людиною. Такий сон може особливо зачепити, навіть якщо почуттів давно немає. Сонники іноді пов'язують його з ревнощами або страхом втратити щось із минулого. Але ще цікавіше трактування - ви порівнюєте себе сьогоднішню з тією версією себе, якою були під час цих стосунків.

Якщо колишній сниться після багатьох років. Це взагалі не означає, що "минуле повертається". Дослідження сновидінь показують, що колишні партнери можуть з'являтися уві сні навіть через тривалий час після розставання.

І ось тут є деталь, на яку мало хто звертає увагу: подумайте, що відбувалося у вашому житті напередодні такого сну.

Можливо, ви познайомилися з новою людиною. Посварилися з партнером.

Побували в місці, де колись були разом. Почули стару пісню. Або просто опинилися в ситуації, яка дивним чином нагадала минулі стосунки.

Мозок може використати знайоме обличчя як своєрідний символ. І тоді сон буде не повідомленням від колишнього, а розмовою з вами самою про те, що відбувається зараз.

А якщо він сниться постійно?

Повторювані сни про одну й ту саму людину особливо змушують шукати містичний сенс. Проте це не обов'язково означає, що колишній має повернутися у ваше життя.

Якщо сон постійно повторюється, зверніть увагу на те, яке почуття залишається після пробудження. Сум, страх, образа, полегшення, ревнощі чи навіть байдужість можуть розповісти про цей сон більше, ніж сам сюжет.

Тож наступного разу, коли прокинетеся після зустрічі з колишнім уві сні, не поспішайте перевіряти його сторінку в соцмережах. Краще запитайте себе: "Що я відчувала уві сні - і де це саме почуття є в моєму житті зараз?"

Можливо, відповідь буде зовсім не про колишнього.