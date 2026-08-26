4 помилки в дизайні вітальні, які миттєво здешевлюють ваш інтер'єр

Вітальня - це серце вашого дому, спільний простір, де ви відпочиваєте та приймаєте гостей. Щоб ця кімната виглядала стильно, зовсім не обов'язково витрачати шалені гроші на люксові меблі.

Про поширені помилки, які несвідомо здешевлюють інтер'єр та псують загальне враження, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Дизайнери інтер'єру поділилися списком речей, яких краще уникати, щоб простір виглядав вишукано та продумано.

Головні табу в декоруванні вітальні

Штучні архітектурні деталі

Декор, який імітує те, чим він не є, завжди виглядає дешево. Дизайнерка Марта Храпка радить уникати фальшивих каменів (якщо для них немає відповідного місця) та стінових панелей, що імітують камінь або цеглу. Якщо деталь виглядає як підробка, вона лише псує інтер'єр.

Килими неправильного розміру

Занадто малий килим робить кімнату візуально холодною та роздробленою. Обирайте максимально великий розмір, який може вмістити кімната. В ідеалі більшість ваших меблів має стояти на килимі - це об'єднає простір, додасть йому текстури та затишку.

Різне підлогове покриття у суміжних кімнатах

Бажання заощадити на натуральному дереві та обрати ламінат — цілком нормальне. Але зміна кольорів чи текстур є катастрофою для дизайну. Якщо на кухні лежить покриття відтінку дуба, а у вітальні воно раптово змінюється на сірий вініл, це миттєво руйнує цілісність вашого дому.

Надмірно тематичні інтер'єри

Дизайнерка Стефана Зільбер наголошує, що жоден досвідчений фахівець не порадить перетворювати кімнату на декорацію.

Тематичний декор у єдиному стилі (наприклад, суто морському чи кантрі) швидко втрачає актуальність і виглядає неприродно.