UA / RU
rbc.ua
Останні новини
10:14 Корисне
Календар магнітних бур на вересень: найнебезпечніші дні першого місяця осені
09:17 Смачно
Лінивий сирник із вау-ефектом: простий рецепт смачного десерту на шоколадній основі
07:19 Тренди
Забудьте про нудні кросівки: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь 2026
06:01 Гороскопи
Таро-гороскоп на 27 серпня: кому карти обіцяють удачу, а кому - сюрпризи
20:01 Гороскопи
Місяць у Рибах усе змінить: три знаки Зодіаку, на яких чекає шалений успіх 27 серпня
19:09 Люди
Від шаурми до яблука: українські мами розповіли, чим насправді годують своїх школярів
18:20 Смачно
"Конотопський" салат із секретом: гості ніколи не здогадаються, що ховається всередині
17:05 Люди
Від "Чоткого паци" до "хочу шоколадку": як склалася доля героїв українських мемів
16:30 Гороскопи
Чому сниться колишній: сонники пояснюють, коли це не про кохання
15:47 Тренди
Що означає ім'я Наталія: походження, характер і таємниці, про які мало хто знає
Всі новини
Головна Корисне Календар магнітних бур на вересень: найнебезпечніші дні першого місяця осені
Корисне 27 серпня 2026 · 10:14
Add as a preferred source on Google

Календар магнітних бур на вересень: найнебезпечніші дні першого місяця осені

У які дні осені сонячна активність вдарить по здоров'ю
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Календар магнітних бур на вересень: найнебезпечніші дні першого місяця осені

Коли будуть магнітні бурі у вересні (фото зненероване ШІ)

Зміна сезонів сама по собі є стресом для організму, а у поєднанні з космічною погодою може суттєво вплинути на самопочуття. Хоча далеко не кожен сонячний спалах досягає Землі, вересень принесе кілька тривалих періодів підвищеної магнітної активності.

Про це розповідає Styler з посиланням на фахівців Центру прогнозування космічної погоди (NOAA).

Геомагнітний прогноз на старт осені

Зміна сезонів сама по собі є стресом для організму, а у поєднанні з космічною погодою може суттєво вплинути на самопочуття. Хоча далеко не кожен сонячний спалах досягає Землі, фахівці Центру прогнозування космічної погоди (NOAA) попереджають: вересень принесе кілька тривалих періодів підвищеної магнітної активності.

Оскільки довгострокові прогнози поведінки Сонця ще можуть коригуватися, наразі попередній графік магнітних коливань виглядає так:

1-3 вересня: Ідеальний старт сезону. Очікується абсолютно спокійний геомагнітний фон, який дасть організму час на комфортну адаптацію до осені.

4-5 вересня: Перші незначні коливання. Метеочутливі люди можуть відчути безпричинну втому, загальну слабкість або легке нездужання.

10-12 вересня: Найбільш напружений період місяця. Прогнозується відчутне підвищення сонячної активності та помірне геомагнітне збурення.

25-28 вересня: Затяжна хвиля незначної геомагнітної активності наприкінці місяця.

Невидимий вплив: що відбувається з організмом

Під час коливань магнітного поля Землі нервова та серцево-судинна системи людини зазнають додаткового навантаження. Найчастішими симптомами є раптові зміни артеріального тиску, головний біль, денна сонливість на тлі нічного безсоння, а також підвищена тривожність, дратівливість і зниження концентрації уваги.

Чи відчувають магнітні бурі діти і як їм допомогти

Дорослі звикли списувати власний головний біль чи стрибки тиску на сонячні спалахи, але часто не замислюються, що дитячий організм реагує на геомагнітні шторми не менш гостро. Педіатри та неврологи зазначають, що найбільш вразливими є немовлята та діти до 3-5 років, оскільки їхня нервова система та механізми адаптації ще перебувають у стадії формування.

Як розпізнати вплив бурі на дитину:

  • Раптові капризи, плаксивість та роздратованість без видимої причини.
  • Порушення сну: малюка стає важко вкласти, він часто прокидається вночі.
  • Зміна активності: гіперактивність і неможливість всидіти на місці або, навпаки, нетипова млявість та відмова від улюблених ігор.
  • Зниження апетиту.

Як батькам полегшити стан дитини:

Знизьте емоційне навантаження: У дні підвищеної сонячної активності (особливо 10-12 вересня) краще уникати галасливих розваг, походів у торгові центри чи прийому гостей.

Обмежте екрани: Світло від смартфонів та планшетів додатково збуджує нервову систему. Замініть мультики перед сном на читання книги чи спокійні ігри.

Більше кисню, менше стресу: Неспішні прогулянки на свіжому повітрі та суворе дотримання звичного графіка сну допоможуть дитячому організму легше перенести магнітні коливання.

Проявіть терпіння: Пам'ятайте, що капризи в ці дні - це не спроба вам нашкодити чи погана поведінка, а фізіологічна реакція на дискомфорт. Оточіть дитину спокоєм, частіше обіймайте і не сваріть за перепади настрою.

Раніше Stylee розповідав, як найпотужніше місячне затемнення року змінить життя всіх знаків Зодіаку.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Вітвіцька вперше, а Федишин втретє: які українські зірки скоро стануть мамами Люди Вітвіцька вперше, а Федишин втретє: які українські зірки скоро стануть мамами
Не сваряться, а чекають: які знаки Зодіаку здатні на тиху помсту
Не сваряться, а чекають: які знаки Зодіаку здатні на тиху помсту Гороскопи
Одна пара, але 8 образів: стилістка показала, як по-новому носити білі брюки
Одна пара, але 8 образів: стилістка показала, як по-новому носити білі брюки Тренди
Більше цікавого
Метеозалежним приготуватися: Землю накриє тривалий геомагнітний шторм Метеозалежним приготуватися: Землю накриє тривалий геомагнітний шторм Людмила Жукова · 26 серпня 2026, 10:32
Каша з м'ясом на зиму: готуємо ситну домашню заготовку в банках Каша з м'ясом на зиму: готуємо ситну домашню заготовку в банках Наталя Крижанівська · 26 серпня 2026, 12:36
Відкрили баночку - і готово: найпростіший рецепт ідеального буряка на зиму Відкрили баночку - і готово: найпростіший рецепт ідеального буряка на зиму Людмила Жукова · 26 серпня 2026, 09:50
Лінивий сирник із вау-ефектом: простий рецепт смачного десерту на шоколадній основі Лінивий сирник із вау-ефектом: простий рецепт смачного десерту на шоколадній основі Наталя Крижанівська · 27 серпня 2026, 09:17