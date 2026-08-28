Спортивный костюм за 5000 грн, а вид на 500: стилист раскрыла секреты "дорогого" образа

Спортивный костюм давно не является одеждой исключительно для спортзала или поездки в магазин. Но даже модный оверсайз легко может удешевить образ .

Styler со ссылкой на советы фешен-блогерки Елены Шевченко в Instagram расскажет, на что обращать внимание при выборе костюма и с чем его носить, чтобы он выглядел современно и дорого.

Начните с ткани

Первое, что стоит проверить перед покупкой - состав и качество ткани. Хороший базовый вариант для спортивного костюма - примерно 80% хлопка и 20% полиэстера . Хлопок отвечает за приятные ощущения и дышащие свойства, а полиэстер помогает ткани лучше держать форму и быть более устойчивой к износу.

Но сам состав - еще не гарантия качества. Если на этикетке видите слово "пенье" (пенье) - это хороший знак. Так называют качественную пряжу из длинных хлопковых волокон. Она имеет более гладкую поверхность и лучше противостоит образованию лопатки.

Существует несколько разновидностей пряжи. Ring - средний по качеству вариант, а open-end - более бюджетная технология. Поэтому два костюма с одинаковым составом на этикетке могут смотреться и носиться совсем по-разному.

Обратите внимание и на внутреннюю сторону ткани. Футер-петля без начеса хорошо подходит для весны и осени. А вот футер с начесом теплее, поэтому его следует оставить для холодной осени и зимы.

Посадка решает все

Даже самая дорогая ткань не спасет костюм, если брюки сидят неправильно.

В хороших спортивных штанах ткань должна гладко лежать на бедрах, без лишних складок и натяжения. От самой широкой точки бедер материал должен свободно спадать вниз.

Отдельно проверьте карманы. Если они расходятся, натягиваются или образуют заметные горизонтальные складки, штаны вам, скорее всего, слишком малы или просто имеют неудачный крой.

Не менее важно правильно выбрать объем верхней части костюма. Для свободной кофты можно воспользоваться простым правилом ладони: между телом и тканью должен свободно проходить ладонь. То есть вещь не должна обтягивать, но и превращаться в бесформенный "парашют" тоже не имеет.

Если модель задумана как необъемная, она, напротив, должна четко сидеть по фигуре. Худший вариант - когда вещь вроде не является ни оверсайзом, ни приталенной.

Не носите костюм комплектом

Одна из главных ошибок - воспринимать спортивный костюм исключительно как готовый комплект из кофты и брюк.

Гораздо современнее работает игра с формами. Например, свитшот-поло можно носить с прямыми штанами или палаццо. Олимпийка хорошо смотрится с более спокойным низом, а приталенный half-zip можно совмещать с широкими брюками.

Еще один вариант - кроп-свитшот со штанами палаццо или прямого кроя. А классический свитшот или модель с V-образным вырезом легко стилизовать с базовыми прямыми брюками.

Интересно смотрится и укороченное поло с брюками клеш - такой комплект визуально вытягивает силуэт и выглядит значительно интереснее обычного спортивного костюма.

Дорогой вид в деталях

Если хотите, чтобы спортивный образ выглядел дороже, присмотритесь к фурнитуре.

Большое контрастное лого на олимпийке часто делает вещь более спортивной и массивной. В то же время минималистическая модель без логотипа или с маленьким незаметным лого будет выглядеть более универсально.

Молнии, кнопки и другая фурнитура тоже не должны перетягивать на себя внимание. Хорошо, когда они подобраны в цвет ткани

А еще очень простой способ сделать спортивный костюм более "собранным" - добавить правильный верхний слой. Под свитшот с V-образным вырезом можно надеть базовую футболку а под кроп-свитшот - классическую рубашку. Так образ сразу приобретает более продуманный вид.

И не обязательно завершать такой комплект спортивной обувью. Если ситуация позволяет, кроссовки можно заменить на лоферы или челноки. Именно контраст спортивной одежды с классической обувью часто делает образ более интересным.

То же касается сумки. Вместо привычного рюкзака попробуйте вместительный шопер, сумку East-West или аккуратную кроссбоду.

Как правильно создавать "дорогой" спортивный образ (фото: instagram.com/purpur.stylist)

В результате спортивный костюм перестает выглядеть как одежда "только в магазин".

Он становится частью продуманного повседневного образа - и именно в этом заключается секрет того самого современного "спорт-шика".