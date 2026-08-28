Тушеная капуста больше не будет горчить или казаться пресной: эти секреты изменят все

Тушеная капуста кажется очень простым блюдом , но иногда результат разочаровывает: овощ горчит, получается слишком кислым или просто не имеет вкуса.

Не варите ее

Одна из самых распространенных ошибок - налить в сковородку слишком много воды. В результате капуста не тушится, а фактически варится и становится водянистой.

Как это исправить:

Сначала обжарьте лук и морковь на небольшом количестве растительного масла;

Затем добавьте нашинкованную капусту и несколько минут готовьте на средне-сильном огне, периодически помешивая - так овощ немного подрумянится и будет иметь гораздо более насыщенный вкус;

После этого убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и тушите до мягкости;

Если капуста начинает приставать - добавьте всего несколько ложек воды.

Для того, чтобы блюдо не было "пустым", можно добавить томатную пасту. Но ее лучше сначала немного обжарить вместе с луком и морковью. Так вкус станет глубже, а излишняя резкость исчезнет.

Обратите внимание, что известный украинский повар Евгений Клопотенко советует не просто нашинковать капусту, а перед приготовлением хорошо помять ее руками с солью. Так овощ быстрее пустит сок и лучше протушится. А чтобы вкус был насыщеннее, шеф предлагает сочетать свежую и квашеную капусту - последнюю добавлять уже в конце.

Спасение вкуса

Если у свежей капусты легкая горечь, после нарезки ее можно немного помять руками с щепоткой соли и оставить на 10-15 минут. Затем выделившийся сок лучше слить.

Уже во время тушения горечь поможет сбалансировать морковь и немного сахара.

Обратите внимание, что на 500-700 г капусты достаточно примерно половины чайной ложки. Блюдо не станет от такого количества сладким - сахар лишь сделает вкус более мягким.

Если проблема в избыточной кислинке, например из-за большого количества томатной пасты, можно добавить немного сахара и моркови. А вот если вы готовите квашеную капусту, ее перед тушением можно промыть холодной водой. Это поможет убрать излишнюю кислоту и соль.

Уксус в тушеную капусту добавлять не стоит - он может сделать ее еще более кислой.

И не забывайте о специях. Черный перец, паприка, тмин, укроп или лавровый лист сделают блюдо более ароматным.

В то же время, фудблогер Рома Бокий на своем канале в Youtube советует убирать лавровый лист через 20-30 минут, ведь через такой промежуток времени он обычно начинает давать лишнюю горечь.

Самое важное - в конце обязательно попробуйте капусту. Зачастую ей просто не хватает соли или маленькой щепотки сахара. Именно баланс этих вкусов превращает обычную тушеную капусту в то самое домашнее блюдо, которое хочется есть еще и на следующий день.