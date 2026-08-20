Брюки за 3 тысячи, а выглядят на 300 гривен: стилист объяснила, в чем ошибка

Удачный крой и высокая цена еще не гарантируют стильный вид. Иногда одна неудачная деталь в сочетании с другими вещами полностью меняет силуэт - и даже дорогие джинсы или брюки начинают выглядеть невыигрышно.
Styler со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко рассказывает, какой ошибки следует избегать и как правильно сочетать разные модели брюк.
Почему штаны вдруг начинают выглядеть дешево
Представьте ситуацию: вы купили брюки за 3 тысячи гривен. В магазине они казались идеальными, но дома вы обули свои осенние ботинки и увидели совсем другой результат.
Штанина может некрасиво заламываться у лодыжки, не помещаться поверх сапог или, наоборот, выглядеть слишком короткой с определенной парой обуви. В результате ноги кажутся более короткими, а весь образ - непропорциональным.
В такой ситуации не следует сразу винить себя, рост или фигуру. Правильно подобранная обувь способна полностью изменить те, как воспринимаются брюки и пропорции тела.
С чем носить разные модели штанов
Стилист советует подбирать обувь не только по принципу "нравится - не нравится", но и с учетом длины и кроя брюк.
Палаццо
Широкие палаццо лучше всего сочетать с обувью, которая поддерживает их объем и не создает визуального дисбаланса.
К такой модели можно выбрать:
- ретро-кроссовки
- челси
- ботильоны
- лодочки
- лоферы
- дерби
- Мэри Джейн.
Прямые штаны
Прямой крой остается одним из самых универсальных, поэтому здесь выбор обуви достаточно широк.
Попытайтесь сочетать такие брюки с:
- объемными кроссовками
- резиновыми сапогами
- байкерскими сапогами
- лодочками
- лоферами
- сапогами с широким голенищем
- Мэри Джейн.
Брюки 7/8
Укороченная длина открывает лодыжку, поэтому особенно важно, какую обувь вы выбираете. Такие штаны можно носить с балетками, челси, ботильонами, лоферами, лодочками и Мэри Джейн.
Главное - следить, чтобы обувь не создавала резкого горизонтального разделения ноги, если ваша цель - визуально вытянуть силуэт.
Клеш
Клеш хорошо работает с обувью, которая поддерживает его характер и не теряется под широкой нижней частью штанины.
Среди удачных вариантов:
- ретро-кроссовки
- челси
- ботильоны
- челноки
- лоферы
- ковбойские сапоги
- Мэри Джейн.
Классические брюки со стрелкой
Брюки со стрелкой легко адаптировать и к классическим, и к более расслабленным образам.
Их можно носить с ретро-кроссовками, балетками, ботильонами, лодочками, лоферами, kitten heels и Мэри Джейн.
Стрелка сама по себе уже придает образу структурированности, поэтому обувь может как поддержать этот эффект, так и сделать его более обыденной.
Лосины
Лосины имеют плотный силуэт, поэтому особенно эффектно смотрятся с обувью, которая придает образу структуры.
Стилист предлагает рассматривать следующие варианты:
- дерби
- жокейские сапоги
- байкерские сапоги
- резиновые сапоги
- сапоги с широким голенищем
- лоферы
- Мэри Джейн.
Обувь - не единственная деталь
Даже идеальная пара обуви не спасет образ, если остальные вещи нарушают пропорции. После выбора брюк следует обратить внимание на верхнюю одежду и топы: свитер, который придает лишний объем или пальто неудачного кроя могут полностью изменить силуэт.
Поэтому перед тем, как решить, что новые штаны "не сидят" или делают фигуру более широкой, стоит примерить их с разной обувью и верхом.
Ранее Styler рассказывал, какие топы сделают образ гораздо более интересным.
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