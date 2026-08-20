Штани за 3 тисячі, а виглядають на 300 гривень: стилістка пояснила, у чому помилка

Вдалий крій і висока ціна ще не гарантують стильного вигляду. Іноді одна невдала деталь у поєднанні з іншими речами повністю змінює силует - і навіть дорогі джинси чи брюки починають виглядати невиграшно.

Styler з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко розповідає, якої помилки варто уникати та як правильно поєднувати різні моделі штанів.

Чому штани раптом починають виглядати дешево

Уявіть ситуацію: ви купили брюки за 3 тисячі гривень. У магазині вони здавалися ідеальними, але вдома ви взули свої осінні черевики і побачили зовсім інший результат.

Штанина може некрасиво заламуватися біля щиколотки, не поміщатися поверх чобіт або, навпаки, виглядати надто короткою з певною парою взуття. У результаті ноги здаються коротшими, а весь образ - непропорційним.

У такій ситуації не варто одразу звинувачувати себе, зріст чи фігуру. Правильно підібране взуття здатне повністю змінити те, як сприймаються брюки та пропорції тіла.

З чим носити різні моделі штанів

Стилістка радить підбирати взуття не лише за принципом "подобається - не подобається", а й з урахуванням довжини та крою брюк.

Палаццо

Широкі палаццо найкраще поєднувати із взуттям, яке підтримує їхній об’єм і не створює візуального дисбалансу

До такої моделі можна обрати:

ретро-кросівки

челсі

ботильйони

човники

лофери

дербі

Мeрі Джейн.

Прямі штани

Прямий крій залишається одним із найбільш універсальних, тому тут вибір взуття досить широкий.

Спробуйте поєднати такі брюки з:

об’ємними кросівками

гумовими чоботами

байкерськими чоботами

човниками

лоферами

чоботами з широкою халявою

Мері Джейн.

Брюки 7/8

Укорочена довжина відкриває щиколотку, тому особливо важливо, яке взуття ви обираєте. Такі штани можна носити з балетками, челсі, ботильйонами, лоферами, човниками та Мері Джейн.

Головне - стежити, щоб взуття не створювало різкого горизонтального поділу ноги, якщо ваша мета - візуально витягнути силует.

Кльош

Кльош добре працює із взуттям, яке підтримує його характер і не губиться під широкою нижньою частиною штанини.

Серед вдалих варіантів:

ретро-кросівки

челсі

ботильйони

човники

лофери

ковбойські чоботи

Мері Джейн.

Класичні брюки зі стрілкою

Штани зі стрілкою легко адаптувати і до класичних, і до більш розслаблених образів.

Їх можна носити з ретро-кросівками, балетками, ботильйонами, човниками, лоферами, kitten heels та Мері Джейн.

Стрілка сама по собі вже додає образу структурованості, тому взуття може як підтримати цей ефект, так і зробити його більш повсякденним.

Лосини

Лосини мають щільний силует, тому особливо ефектно виглядають із взуттям, яке додає образу структури.

Стилістка пропонує розглядати такі варіанти:

дербі

жокейські чоботи

байкерські чоботи

гумові чоботи

чоботи з широкою халявою

лофери

Mері Джейн.

Взуття - не єдина деталь

Навіть ідеальна пара взуття не врятує образ, якщо решта речей порушує пропорції. Після вибору брюк варто звернути увагу на верхній одяг і топи: светр, який додає зайвого об’єму, або пальто невдалого крою можуть повністю змінити силует.

Тому перед тим, як вирішити, що нові штани "не сидять" або роблять фігуру ширшою, варто приміряти їх із різним взуттям і верхом.