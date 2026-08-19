Забудьте про нудні жакети: Андре Тан розповів, що носити восени 2026

Дизайнер Андре Тан назвав п’ять трендів, які визначатимуть моду восени 2026. Він пояснив, як стилізувати звичні речі та які деталі допоможуть зробити образ по-справжньому сучасним.

Styler з посиланням на відео модельєра в Instagram розбирався, які прийоми варто взяти на замітку.

Тейлоринг

За словами Андре Тана, просто класичного жакета для актуального образу вже недостатньо. Восени 2026 варто звертати увагу на акцентовану талію, м'які плечі, асиметрію та незвичайний крій костюмів.

При цьому класичний тейлоринг перестає виглядати виключно офісним і суворим. Дизайнер радить додавати до таких речей більше жіночності, щоб образ виглядав сучасно та цікаво.

Гра з пропорціями

Другий важливий тренд - незвичні пропорції. У моді будуть короткі жакети, великі плечі, широкі штани та об'ємні силуети, зокрема форми, схожі на кокон.

Однак дизайнер наголошує: не варто одягатися в оверсайз з голови до ніг. Один об'ємний елемент краще поєднувати зі спокійнішою та більш приталеною річчю.

Романтика з характером

Романтичний стиль восени 2026 року теж змінюється. Мереживо, волани, сатин та інші жіночні деталі залишаються актуальними, але тепер їх варто врівноважувати більш грубими елементами.

Андре Тан радить додавати до романтичних речей шкіру, грубі фактури або чоловічі елементи гардероба. Завдяки цьому жіночність стає менш "солодкою" та отримує більш виразний характер.

Дорогі фактури

Ще один спосіб зробити навіть простий образ актуальним - вибирати речі з цікавою фактурою.

Серед трендових матеріалів дизайнер називає оксамит, жакард, фактури під крокодилячу шкіру та складні тканини. Саме незвичайна текстура, на його думку, може зробити звичайний комплект значно цікавішим на вигляд.

Багатошаровість

П'ятим трендом Андре Тан назвав багатошаровість. Саме тут, за його словами, починається справжня стилізація образу.

Восени можна поєднувати сорочку з кардиганом, тонкий трикотаж із жакетом, а спідницю використовувати як додатковий шар. Такий підхід дозволяє по-новому носити вже знайомі речі та не купувати весь гардероб заново.

Модний гардероб - не про кількість речей

Андре Тан підкреслив, що восени 2026 актуальність образу визначатиме не кількість нових покупок, а вміння цікаво стилізувати вже наявні речі та комбінувати різні фактури, об'єми й силуети.

Тож для оновлення осінньо-зимового гардероба необов'язково повністю змінювати його вміст. Іноді достатньо додати один трендовий елемент або по-новому поєднати речі, які вже є у шафі.