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Смачно 05 жовтня 2026 · 13:49
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Як приготувати ароматне какао: рецепт із шоколадом і попереднім обсмажуванням

Простий секрет допоможе зробити звичне какао значно цікавішим
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Як приготувати ароматне какао: рецепт із шоколадом і попереднім обсмажуванням

Незвичне какао (фото: Styler)

Якщо хочете приготувати какао з більш виразним шоколадним смаком, перед додаванням молока спробуйте злегка підсмажити какао-порошок. Напій виходить ароматним та насиченим, а його приготування не потребує багато часу.

Як приготувати таке какао, розповідає Styler із посиланням на відео в Instagram tafiiya_.

Інгредієнти

  • натуральне какао - 1 ст. л.
  • молоко - кількість, достатня для однієї чашки
  • шоколад - 1 шматочок
  • сіль - дрібка.

Як приготувати

Насипте какао-порошок у невелику каструлю або сотейник та поставте на слабкий вогонь.

Злегка підсмажте какао, постійно помішуючи. Воно має трохи потемніти, а на кухні з’явиться насичний шоколадний аромат. Важливо не пересмажити порошок, щоб він не набув гіркого смаку - для цього достатньо буквально кілька секунд.

Зменшіть вогонь та влийте невелику кількість молока. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції, щоб не залишилося грудочок.

Додайте дрібку солі. Вона допоможе підкреслити та розкрити смак какао.

Поступово влийте решту молока, постійно помішуючи. Додайте шматочок шоколаду та прогрівайте напій на слабкому вогні, поки він повністю не розтане.

Не доводьте молоко до кипіння. Пильно слідкуйте за напоєм під час нагрівання, оскільки молоко може швидко піднятися.

Готове какао перемішайте та одразу подавайте.

Як зробити какао смачнішим

  • Використовуйте якісне натуральне какао. Обирайте какао-порошок без цукру та інших добавок - він має виразніший смак і аромат.
  • Додайте більше шоколаду. Так напій матиме більш насичений і солодкий смак.
  • Спробуйте інше молоко. Вівсяне, мигдальне, бананове або кокосове молоко змінить смак і консистенцію напою.
  • Не додавайте багато солі. Достатньо невеликої дрібки, щоб підкреслити смак какао.
  • Доповніть какао корицею. Її можна додати до какао-порошку під час смаження. Так спеція прогріється та краще розкриє свій аромат, а напій матиме більш пряний і виразний смак.
  • Подавайте зі збитими вершками. Вони зроблять текстуру напою ніжнішою, а подачу - красивішою.

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