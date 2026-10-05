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Главная Вкусно Как приготовить ароматное какао: рецепт с шоколадом и предварительным обжариванием
Вкусно 05 октября 2026 · 13:49
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Как приготовить ароматное какао: рецепт с шоколадом и предварительным обжариванием

Простой секрет поможет сделать привычное какао гораздо более интересным
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Как приготовить ароматное какао: рецепт с шоколадом и предварительным обжариванием

Необычное какао (фото: Styler)

Если хотите приготовить какао с более выразительным шоколадным вкусом, перед добавлением молока попробуйте слегка поджарить какао-порошок. Напиток получается ароматным и насыщенным, а в его приготовлении не требуется много времени.

Как приготовить такое какао, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram tafiiya_.

Ингредиенты

  • натуральное какао - 1 ст. л.
  • молоко - количество, достаточное для одной чашки
  • шоколад - 1 кусочек
  • соль - щепотка.

Как приготовить

Насыпьте какао-порошок в кастрюлю или сотейник и поставьте на слабый огонь.

Слегка поджарьте какао, постоянно помешивая. Оно должно немного потемнеть, а на кухне появится насыщенный шоколадный аромат. Важно не пережарить порошок, чтобы он не приобрел горького вкуса - для этого достаточно буквально несколько секунд.

Убавьте огонь и влейте небольшое количество молока. Тщательно перемешайте до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков.

Добавьте щепотку соли. Она поможет подчеркнуть и раскрыть вкус какао.

Постепенно влейте остальное молоко, постоянно помешивая. Добавьте кусочек шоколада и прогрейте напиток на слабом огне, пока он полностью не растает.

Не доводите молоко до кипения. Внимательно следите за напитком во время нагрева, так как молоко может быстро подняться.

Готовое какао перемешайте и сразу же подавайте.

Как сделать какао вкуснее

  • Используйте качественное натуральное какао. Выбирайте какао-порошок без сахара и других добавок - он имеет более выразительный вкус и аромат.
  • Добавьте побольше шоколада. Так напиток будет более насыщенным и сладким вкусом.
  • Попробуйте другое молоко. Овсяное, миндальное, банановое или кокосовое молоко изменит вкус и консистенцию напитка.
  • Не добавляйте много соли. Достаточно небольшой щепотки, чтобы подчеркнуть вкус какао.
  • Дополните какао корицей. Ее можно добавить в какао-порошок во время жарки. Так специя прогреется и лучше раскроет свой аромат, а у напитка будет более пряный и выразительный вкус.
  • Подавайте со взбитыми сливками. Они сделают текстуру напитка нежнее, а подачу - красивее.

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