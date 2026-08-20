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Тренди 20 серпня 2026 · 10:53

Забудьте про звичайні футболки: 6 простих топів, які зроблять образ набагато цікавішим

Не обов'язково купувати складні речі, щоб мати стильний вигляд
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Забудьте про звичайні футболки: 6 простих топів, які зроблять образ набагато цікавішим

Чим замінити звичайну футболку - цікаві альтернативи (фото: magnific.com)

Футболка - універсальна річ, але іноді хочеться залишити той самий комфорт і водночас зробити образ цікавішим. Кілька вдалих альтернатив базовим футболкам можна дуже легко вписати у повсякденний гардероб.

Styler з посиланням на поради фешен-блогерки Тані Стефенс розповідає, які прості топи варто спробувати та з чим їх носити.

Трикотаж замість футболки

Легкий трикотажний топ або тонкий в'язаний светр може стати чудовою заміною звичній футболці.

Його легко носити з прямими або широкими джинсами, білими штанами чи моделями до щиколотки. Вільний крій додасть образу розслабленості, а фактурна тканина зробить його цікавішим.

У прохолоднішу погоду такий топ можна доповнити жакетом, кардиганом або легкою курткою.

Сорочка з V-подібним вирізом

Якщо звичайна футболка здається занадто простою, зверніть увагу на сорочки та топи з V-подібним або розрізним вирізом.

Забудьте про звичайні футболки: 6 простих топів, які зроблять образ набагато цікавішимСорочка з V-подібним вирізом (фото: magnific.com)

Вони добре виглядають із джинсами та повсякденними брюками. Щоб образ був максимально невимушеним, сорочку можна частково заправити спереду або залишити навипуск.

А для більш елегантного варіанту достатньо замінити джинси на штани чи спідницю.

Додайте фактуру

Ще один простий прийом - вибирати однотонні речі, але з цікавою фактурою.
Це може бути легка жатка, рельєфна тканина, декоративна строчка або інший незвичайний елемент. Така річ не потребує складних аксесуарів.

Найпростіший варіант- фактурний топ + звичайні джинси + мінімум прикрас.

Ставка на вишивку

Якщо не хочеться носити яскраві принти, але образу бракує акценту, допоможе вишивка.

Вона може бути невеликою або займати більшу частину топа. Найкраще поєднувати таку річ із максимально простим низом синіми джинсами, білими штанами або однотонною спідницею.

Забудьте про звичайні футболки: 6 простих топів, які зроблять образ набагато цікавішимОдяг з декоративною вишивкою завжди в моді (фото: magnific.com)

Тоді саме верх залишатиметься головною деталлю образу.

Цікаві рукави

Звичайний топ можна перетворити на стильну річ лише завдяки крою рукавів.
Рукави-балони, широкі рукави, незвичайні манжети або довжина 3/4 додають образу характеру, навіть якщо сам топ однотонний.

Головне правило тут - баланс. Якщо рукави об'ємні, низ краще залишити простим: прямі джинси або штани без зайвого декору.

Легка сорочка

Вільна сорочка з м'якої тканини - ще одна річ, яка легко замінює футболку.
Її можна носити застебнутою з джинсами, частково заправленою у штани або повністю розстебнутою поверх майки.

Саме останній варіант особливо зручний наприкінці літа та на початку осені, коли вдень тепло, але ввечері вже прохолодніше.

Забудьте про звичайні футболки: 6 простих топів, які зроблять образ набагато цікавішимЛегкі сорочки гарно поєднуються з джинсами (фото: magnific.com)

А загалом правило просте: цікавий виріз, фактурна тканина, незвичайний рукав чи невелика вишивка можуть зробити базовий образ набагато цікавішим без складних комбінацій і десятків аксесуарів.

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Теги: Модні тренди Стиль життя Тренди
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