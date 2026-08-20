Забудьте об обычных футболках: 6 простых топов, которые сделают образ гораздо интереснее

Футболка - универсальная вещь, но иногда хочется оставить тот же комфорт и одновременно сделать образ более интересным. Несколько удачных альтернатив базовым футболкам можно очень легко вписать в повседневный гардероб .

Styler со ссылкой на советы фешен-блогерки Тани Стефенс рассказывает, какие простые топы следует попробовать и с чем их носить.

Трикотаж вместо футболки

Легкий трикотажный топ или тонкий вязаный свитер может стать превосходной заменой привычной футболке.

Его легко носить с прямыми или широкими джинсами, белыми брюками или моделями до щиколотки. Свободный крой придаст образу расслабленности, а фактурная ткань сделает его более интересным.

В более холодную погоду такой топ можно дополнить жакетом, кардиганом или легкой курткой.

Рубашка с V-образным вырезом

Если обычная футболка кажется слишком простой, обратите внимание на рубашки и топы с V-образным или разрезным вырезом.

Рубашка с V-образным вырезом (фото: magnific.com)

Они хорошо смотрятся с джинсами и повседневными брюками. Чтобы образ был максимально непринужденным, рубашку можно частично заправить спереди или оставить на выпуск.

А для более элегантного варианта достаточно заменить джинсы брюками или юбкой.

Добавьте фактуру

Еще один простой прием - выбирать однотонные вещи, но с интересной фактурой.

Это может быть легкая жатка, рельефная ткань, декоративная строчка или другой необычный элемент. Такая вещь не нуждается в сложных аксессуарах.

Самый простой вариант - фактурный топ + обычные джинсы + минимум украшений.

Ставка на вышивку

Если не хочется носить яркие принты, но не хватает акцента, поможет вышивка.

Она может быть небольшой или занимать большую часть топа. Лучше всего сочетать такую вещь с максимально простым низом синими джинсами, белыми брюками или однотонной юбкой.

Одежда с декоративной вышивкой всегда в моде (фото: magnific.com)

Тогда же верх будет оставаться главной деталью образа.

Интересные рукава

Обычный топ можно превратить в стильную вещь благодаря крою рукавов.

Рукава-баллоны, широкие рукава, необычные манжеты или длина 3/4 придают образу характера, даже если сам однотонный топ.

Главное правило здесь - баланс. Если рукава объемны, низ лучше оставить простым: прямые джинсы или брюки без лишнего декора.

Легкая рубашка

Свободная рубашка из мягкой ткани - еще одна вещь, которая легко заменяет футболку.

Ее можно носить застегнутой с джинсами, частично заправленной в штаны или полностью расстегнутой поверх майки.

Именно последний вариант особенно удобен в конце лета и начале осени, когда днем тепло, но вечером уже прохладнее.

Легкие сорочки хорошо сочетаются с джинсами (фото: magnific.com)

В целом правило простое: интересный вырез, фактурная ткань, необычный рукав или небольшая вышивка могут сделать базовый образ гораздо интереснее без сложных комбинаций и десятков аксессуаров.