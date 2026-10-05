Когда менять шины на зимние: температура, на которую следует ориентироваться

С наступлением холодов вопрос сезонной замены шин становится особенно актуальным для водителей. Главным ориентиром должна быть температура воздуха: переход на зимнюю резину рекомендуют планировать, как только она стабильно опускается до +7°C.

При какой температуре пора менять шины

Ориентиром для водителей считают отметку около +7 градусов. Когда температура опускается до этого уровня или ниже, следует планировать замену летних шин на зимние.

Ждать снега или сильных морозов не нужно. С похолоданием летняя резина становится жестче, из-за чего снижается ее способность обеспечивать надежное сцепление с холодным асфальтом. Особенно это ощущается при торможении и резких маневрах.

Учитывать следует и время суток. Даже если днем еще относительно тепло, ночью и ранним утром температура может опускаться значительно ниже, а дорожное покрытие быстро охлаждается.

Почему зимние шины лучше работают в холод

Зимняя резина имеет другой состав, благодаря которому сохраняет эластичность при низких температурах. Именно поэтому она лучше приспособлена к холодному асфальту, мокрой дороге, слякоти и снегу.

Различается и протектор. На зимних шинах предусмотрено больше ламелей и более глубокие канавки, которые помогают отводить воду и снежную кашу из пятна контакта с дорогой.

В то же время спешить с заменой, пока на улице стабильно тепло, тоже не стоит. Более мягкая зимняя резина при высоких температурах быстрее изнашивается и не рассчитана на длительную эксплуатацию на теплом асфальте.

Что проверить при замене шин

Перед установкой зимнего комплекта следует осмотреть каждую шину. На резине не должно быть трещин, порезов, деформаций или других заметных повреждений. Отдельно следует оценить состояние протектора и равномерность его износа.

После установки важно проверить давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. С похолоданием давление может снижаться, поэтому осенью и зимой этот показатель следует контролировать регулярно.