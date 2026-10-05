Коли міняти шини на зимові: температура, на яку варто орієнтуватися

З настанням холодів питання сезонної заміни шин стає особливо актуальним для водіїв. Головним орієнтиром має бути температура повітря: перехід на зимову гуму рекомендують планувати, щойно вона стабільно опускається до +7°C.

За якої температури час міняти шини

Орієнтиром для водіїв вважають позначку близько +7 градусів. Коли температура опускається до цього рівня або нижче, варто планувати заміну літнього комплекту на зимовий.

Чекати снігу чи сильних морозів не потрібно. З похолоданням літня гума стає жорсткішою, через що знижується її здатність забезпечувати належне зчеплення з холодним асфальтом. Це особливо відчутно під час гальмування та різких маневрів.

Враховувати варто й час доби. Навіть якщо вдень ще відносно тепло, вночі та рано-вранці температура може опускатися значно нижче, а дорожнє покриття швидко охолоджується.

Чому зимові шини краще працюють у холод

Зимова гума має інший склад, завдяки якому зберігає еластичність за низьких температур. Саме тому вона краще пристосована до холодного асфальту, мокрої дороги, сльоти та снігу.

Відрізняється і протектор. На зимових шинах передбачено більше ламелей та глибших канавок, які допомагають відводити воду й снігову кашу з плями контакту з дорогою.

Водночас поспішати із заміною, коли надворі ще стабільно тепло, також не варто. М'якша зимова гума за високих температур швидше зношується та не розрахована на тривалу експлуатацію на теплому асфальті.

Що перевірити під час заміни шин

Перед встановленням зимового комплекту варто оглянути кожну шину. На гумі не повинно бути тріщин, порізів, деформацій чи інших помітних пошкоджень. Окремо слід оцінити стан і рівномірність зношення протектора.

Після встановлення важливо перевірити тиск у шинах відповідно до рекомендацій виробника автомобіля. З похолоданням він може знижуватися, тому восени та взимку цей показник варто контролювати регулярно.