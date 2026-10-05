Осенние каникулы 2026: когда и сколько дней будут отдыхать школьники

Уже к концу октября во многих украинских школах начнутся осенние каникулы. Ориентировочно уч еники будут отдыхать неделю, однако конкретные даты каждое учебное заведение может определять самостоятельно.

Как рассказывает Styler со ссылкой на Министерство образования и науки Украины , каждая школа может самостоятельно определять дату каникул в рамках учебного года.

Когда осенние каникулы в 2026 году

Во многих школах осенние каникулы придутся на последнюю неделю октября. Ориентировочный период отдыха - с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно, то есть семь календарных дней.

В частности, именно такой график рекомендовали для столичных школ. Первый семестр в Киеве должен продлиться с 1 сентября по 23 декабря, а осенние каникулы запланированы с понедельника, 26 октября, до воскресенья, 1 ноября. К учебе школьники должны вернуться 2 ноября.

Одинаковые ли даты каникул во всех школах

Обязательного для всей Украины графика осенних каникул нет. Правительство определило, что 2026/2027 учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года, однако конкретную структуру учебного процесса определяют на местах.

Поэтому школа может установить другие даты каникул, учитывая ситуацию, особенности учебного процесса и потребности учащихся. Родителям следует проверять график именно своего учебного заведения.

Могут ли даты каникул измениться

Во время военного положения график обучения может корректироваться в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

МОН также рекомендует школам адаптировать образовательный процесс при длительных воздушных тревогах, отключениях электроэнергии, проблемах с тепло- или водоснабжением. Поэтому даже утвержденный в начале года календарь при необходимости может быть изменен.

Таким образом, для многих школьников осенний отдых в 2026 году продлится семь дней - с 26 октября по 1 ноября. Однако окончательные даты следует уточнять непосредственно в своей школе.