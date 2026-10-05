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Тренди 05 жовтня 2026 · 06:26
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Осінні канікули 2026: коли та скільки днів відпочиватимуть школярі

Єдиного графіка канікул для всіх українських шкіл немає, тому дати відпочинку можуть відрізнятися
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Осінні канікули 2026: коли та скільки днів відпочиватимуть школярі

Коли осінні канікули 2026 (колаж: Styler)

Уже наприкінці жовтня в багатьох українських школах розпочнуться осінні канікули. Орієнтовно учні відпочиватимуть тиждень, однак конкретні дати кожен заклад освіти може визначати самостійно.

Як розповідає Styler з посиланням на Міністерство освіти і науки України, кожна школа може самостійно визначати дати канікул у межах навчального року.

Коли осінні канікули у 2026 році

У багатьох школах осінні канікули припадуть на останній тиждень жовтня. Орієнтовний період відпочинку - з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року включно, тобто сім календарних днів.

Зокрема, саме такий графік рекомендували для столичних шкіл. Перший семестр у Києві має тривати з 1 вересня до 23 грудня, а осінні канікули заплановані з понеділка, 26 жовтня, до неділі, 1 листопада. До навчання школярі мають повернутися 2 листопада.

Чи однакові дати канікул у всіх школах

Загальноукраїнського обов'язкового графіка осінніх канікул немає. Уряд визначив, що 2026/2027 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року, однак конкретну структуру навчального процесу визначають на місцях.

Тому школа може встановити інші дати канікул, враховуючи безпекову ситуацію, особливості навчального процесу та потреби учнів. Через це батькам варто перевіряти графік саме свого закладу освіти.

Чи можуть дати канікул змінитися

Під час воєнного стану графік навчання може коригуватися залежно від ситуації в конкретному регіоні.

МОН також рекомендує школам адаптувати освітній процес у разі тривалих повітряних тривог, відключень електроенергії, проблем із тепло- чи водопостачанням. Тому навіть затверджений на початку року календар за потреби може бути змінений.

Отже, для багатьох школярів осінній відпочинок у 2026 році триватиме сім днів - із 26 жовтня до 1 листопада. Проте остаточні дати потрібно уточнювати безпосередньо у своїй школі.

Раніше Styler також розповідав, як зробити 3 швидкі осінні аплікації.

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