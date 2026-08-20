Посадите этот необычный лук в конце лета и получите урожай до холодов

Большинство огородников привыкли высаживать обычный репчатый лук и собирать его молодым вместе с зеленым пером. Однако существуют многолетние виды, которые не формируют крупную подземную головку, но обеспечивают семью свежей зеленью из года в год.

Какой лук посадить до холодов - читайте в материале Styler.

Почему лук "ходит" по грядке?

Одним из самых интересных и необычных вариантов для посадки в конце лета является египетский многоярусный, или так называемый "ходящий" лук.

Свое необычное название растение получило благодаря уникальному способу размножения. Вместо привычного соцветия с семенами на верхушке ее стрелки образуется группа мелких воздушных луковичек.

Когда эти луковички созревают и становятся тяжелыми, они наклоняют стебель к самой земле. Коснувшись почвы, они быстро пускают корни. Таким образом куст будто "шагает" по участку, постепенно передвигая свою куртину и расширяя площадь без помощи человека.

Как и где сажать многоярусный лук

Конец лета - идеальное время для закладки такой грядки. Вы можете собрать верхушечные воздушные луковички и сразу высадить их в грунт.

Основные правила посадки:

Глубина: от 2,5 до 5 сантиметров.

Расположение: обязательно острием вверх.

Дистанция: между растениями следует оставлять около 15 см свободного пространства.

Выбор места: поскольку это многолетняя культура, которая будет расти на одном месте несколько лет, выделите для нее постоянный солнечный участок. Она должна быть хорошо освещена и не мешать ежегодному севообороту других овощей.

Уход и сбор первого урожая

После осенней посадки грядку рекомендуется слегка прикрыть соломой - это поможет растениям комфортно перезимовать. Уже весной вы получите одни из самых первых зеленых побегов на вашем огороде.

Советы для богатого урожая:

Не торопитесь со срезом. В первый сезон после посадки не стоит срезать все перо под корень. Молодому растению нужно нарастить массу и хорошо укорениться. В дальнейшем зеленые листья можно использовать как обычный зеленый лук.

Режим полива. Как и все виды зеленого лука, многоярусная любит стабильную влагу и много солнца. Особое внимание поливу следует уделять песчаным грунтам, где вода очень быстро идет вглубь.

Постепенный сбор. Собирайте зелень аккуратно, не истощая весь куст за один раз. Это позволит сберечь силы многолетнего растения для следующих сезонов, если вы планируете оставить его на участке.