Тихий развод: 8 признаков, что человек вас уже бросил, хотя еще рядом

В последнее время все чаще можно услышать о " тихом разводе ". И нет, это не о штампе в паспорте, это когда люди официально остаются паром, живут под одной крышей, вместе ездят в гости и даже выкладывают общие фотки. Но эмоционально они уже давно разошлись.

Почему так происходит и какие признаки говорят о "тихом разводе", эксклюзивно для Styler рассказал лайф-коуч Виталий Курсик.

Просто сказать "я больше не хочу этих отношений", объясняет эксперт - страшно.

"Потому что это конфликт, чувство вины, неизвестность. А жить "как-то оно будет" – гораздо проще. По крайней мере, так кажется", - отметил Курсик.

Признаки тихого развода

Вы перестали делиться тем, что действительно важно. Новости первыми узнают друзья, а не партнер.

"Делай, как хочешь". Звучит как свобода. Но на самом деле часто это означает: "Мне безразлично".

Исчезает любопытство. Как прошел день? Что тебя беспокоит? Как ты себя чувствуешь? Эти вопросы просто улетучиваются.

Конфликтов практически нет. И это не всегда хорошо. Потому что иногда люди перестают ссориться не из-за гармонии, а потому, что уже не видят смысла.

Близость становится случайностью. Объятия, прикосновения, даже простое желание сесть рядом постепенно исчезают.

Будущее больше не звучит как "мы". Чаще: "я планирую", "я хочу", "я думаю".

Один из партнеров перестает вкладываться в отношения. Зачем что-то улучшать, если он уже ушел?

Вы начинаете чувствовать себя одиноко рядом с человеком.

Но, отмечает Виталий, есть одна важная вещь. Один или несколько таких признаков еще не означают, что любовь закончилась.

"У каждой пары бывают сложные периоды: стресс, усталость, рождение детей, проблемы с работой. Иногда люди просто настолько измотаны, что сил хватает лишь на то, чтобы дожить до вечера", - объясняет коуч.

"Проблема начинается тогда, когда это состояние становится новой нормой. Когда молчание длится месяцами, а расстояние между вами увеличивается каждый день", - добавляет он.

По словам Курсика, хуже всего в "тихом разводе" то, что оно почти никогда не происходит за один день. Оно состоит из десятков маленьких "потом поговорим", "не сейчас", "да уж безразлично".

"И если вам кажется, что в ваших отношениях стало слишком тихо, возможно, пора не молчать, а начать один честный разговор. Иногда он спасает отношения. А иногда - хотя бы помогает честно поставить в них точку", - резюмировал эксперт.