Почему у вас растут счета за свет: неожиданные приборы, которые незаметно "съедают" ваши деньги

Не все большие счета за электроэнергию означают, что вы стали больше использовать технику. Часто причина гораздо банальнее - дома работают приборы, которые мы давно перестали замечать. Некоторые из них потребляют электроэнергию даже тогда, когда кажется, что они отключены.

Styler сообщает, какие устройства чаще всего становятся причиной неожиданно высоких счетов за свет и как этого избежать.

Главные "тихие" потребители, которые "едят" больше всего

Существует распространенное мнение о том, что по нажатию кнопки на пульте телевизор перестает тратить электроэнергию. На самом же деле большинство современных моделей переходят в режим ожидания. В этом состоянии они продолжают питать индикаторы, ждать сигнала от пульта и поддерживать отдельные функции.

Похоже, что в таком случае потребление будет незначительным. Однако это не так. Если дома есть телевизор, игровая приставка, саундбар, роутер, несколько зарядных устройств и еще несколько гаджетов, круглосуточно остающихся в розетках, за год набегает ощутимая сумма.

Особенно это касается старых зарядных устройств . Даже без телефона они могут продолжать забирать небольшое количество электроэнергии.

Еще один незаметный "житель" квартиры - телевизионные приставки . Некоторые модели почти не переходят в спящий режим, чтобы быстрее запускаться или автоматически обновлять программное обеспечение.

Менее очевидные "обжоры"

Когда говорят о больших затратах электроэнергии, обычно вспоминают бойлер, кондиционер или электрообогреватель. Но есть техника, работающая почти незаметно.

К примеру, холодильник. Если он стоит у батареи, духовки или под прямыми солнечными лучами, компрессору приходится работать дольше. Также влияет толстый слой льда в морозильной камере или грязные вентиляционные решетки.

Не меньше электроэнергии может тратить и старый электрочайник с большим слоем накипи. Через него вода нагревается медленнее, а значит, устройство дольше работает.

Неожиданной причиной больших счетов иногда становится стиральная машина. Если регулярно стирать при температуре 60-90 градусов, электроэнергии тратится гораздо больше, чем во время современных программ на 30-40 градусов. Для большинства обыденных вещей этого вполне достаточно.

Еще одна привычка, которая обходится дорого, - запускать посудомоечную или стиральную машину полупустыми. Электроэнергии они потребляют почти столько же, как и при полной загрузке.

Прибор включен в розетку незаметно "съедает" ваши деньги (фото: magnific.com)

Что реально поможет уменьшить платежку

Самое эффективное правило - не оставлять технику в режиме ожидания без надобности. Если телевизор, приставка или микроволновка не используются длительное время, лучше полностью выключать их из розетки или через сетевой фильтр с кнопкой.

Также следует периодически проверять холодильник, очищать его от пыли, не ставить внутрь горячую пищу и следить, чтобы дверца плотно закрывалась.

Полезно пересмотреть и свои бытовые привычки. Кипятить нужное количество воды, стирать при более низких температурах, запускать технику только при полной загрузке и не оставлять зарядные устройства в розетках после использования.

Отдельное внимание следует обратить на старые электроприборы. Если технике более 10-15 лет, то она может потреблять гораздо больше электроэнергии, чем современные модели с высоким классом энергоэффективности. Иногда замена такого прибора дает больший эффект, чем десятки мелких способов экономии.

В результате наибольшую разницу в счетах обычно производит не одно большое изменение, а совокупность небольших привычек. Именно они незаметно накапливаются - так же, как и лишние киловатты в ежемесячной платежке.