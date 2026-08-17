Не только "Крик" и "Герои": где снималась бывшая невеста Кличко Хайден Панеттьери, которая умерла в 36

Американская актриса Хайден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Для многих зрителей она навсегда останется Клер Беннет из сериала "Герои" и Кирби Рид из франшизы "Крик". Впрочем, Панеттьери начала сниматься ребенком, а за свою карьеру успела сыграть десятки ролей в кино и на телевидении.

Styler предлагает вспомнить фильмы с Хайдена Панеттьери, которые стоит посмотреть, а также рассказывает о других заметных работах звезды.

"Вспоминая Титанов" (Remember the Titans, 2000)

Одной из самых ранних заметных работ Панеттьери стала спортивная драма, основанная на реальных событиях. Главную роль в ленте исполнил Дензел Вашингтон, а 11-летняя Хайден сыграла Шерил Йост - дочь футбольного тренера Билла Йоста.

События разворачиваются в Виргинии в начале 1970-х. После объединения школ ученики разных семей должны не только учиться вместе, но и играть в одной футбольной команде. Новому тренеру приходится преодолевать расовые предубеждения и конфликты между игроками, чтобы превратить их в настоящую команду.

"Фабрика пыли" (The Dust Factory, 2004)

В приключенческом фэнтези Хайден досталась роль Мел - загадочной девушки, которую главный герой встречает в необычном мире между жизнью и смертью. В центре сюжета - подросток Райан, который после опасной аварии оказывается в таинственном месте.

Там он знакомится с Мел, которая уже давно находится в этом мире и становится его проводницей. Вместе герои пытаются преодолеть свои страхи и найти путь назад. Это одна из менее известных ролей Панеттьери, которая заметно отличается от ее более поздних работ в подростковых комедиях, триллерах и хоррорах.

"Я люблю тебя, Бет Купер" (I Love You, Beth Cooper, 2009)

В этой подростковой романтической комедии Панеттьери уже получила главную роль - популярной школьной чирлидерки Бет Купер. Во время выпускной речи застенчивый отличник Денис Куверман неожиданно всю школу признается Бет в любви.

К его удивлению, девушка не отталкивает его, и обычный выпускной превращается в безумную ночь с вечеринками, приключениями и опасными ситуациями. Для героя это становится возможностью наконец-то узнать, какой на самом деле является девушка, которую он годами идеализировал.

"Крик 4" (Scream 4, 2011)

Одной из известнейших киноролей Панеттьери стала Кирби Рид в культовой франшизе слешеров "Крик". Ее героиня - сообразительная, смелая и хорошо знакомая с хоррорами школьница, которая оказывается среди потенциальных жертв нового убийцы в маске Призрачного лица.

Кирби настолько понравилась зрителям, что история персонажа не завершилась четвертой частью. В 2023 году Панеттьери полноценно вернулась к роли в "Крике 6".

"Янтарная тревога" (Amber Alert, 2024)

Одной из последних заметных работ актрисы стал триллер "Янтарная тревога". Панеттьери сыграла Жак, которая вместе с водителем Шейном замечает автомобиль, похожий на машину из сообщения о похищении ребенка.

Герои решают не оставаться в стороне и начинают преследовать подозреваемого, пытаясь спасти восьмилетнюю девочку. Обычная поездка быстро превращается в опасную погоню. Лента стала возвращением Панеттьери в кино после продолжительного перерыва.

Где еще можно увидеть Хайден Панеттьери

Актриса фактически выросла перед камерой. В рекламе она начала сниматься еще младенцем, а полноценная карьера стартовала в четыре года с мыльной оперы "Одна жизнь, чтобы жить". Впоследствии она несколько лет играла Лиззи Сполдинг в сериале "Путеводный свет".

Еще одной ранней работой Хайден стала анимация Pixar "Жизнь насекомого", где она озвучила принцессу Дот. За работу над сопроводительным аудиоальбомом в мультфильм Панеттьери даже получила номинацию на "Грэмми".

В ее фильмографии также есть комедия "Модная мамочка" с Кейт Хадсон, "Безумные гонки", "Ледяная принцесса", подростковая комедия "Добись успеха: Все или ничего", драма "Архитектор", "Шанхайский поцелуй", "Светлячки в саду", анимационные ленты "Альфа и Омега" и "Правдивая история Красной Шапки 2".

Но настоящую мировую известность актрисе принесло телевидение. В 2006 году она получила роль чирлидерки Клер Беннет в сериале "Герои". Не менее важной для карьеры Панеттьери стала музыкальная драма "Нэшвилл". С 2012 года она играла кантри-звезду Джульетт Барнс. За эту работу актрису дважды номинировали на "Золотой глобус".

Среди более поздних работ Панеттьери - "Крик 6", "A Breed Apart", а ее последней ролью стала Сара Пенгборн в психологическом триллере "Sleepwalker" 2026 года, где она также выступила исполнительной продюсершей.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Информацию сообщили 16 августа. Это подтвердил представитель актрисы, а ее отец Алан "Скип" Панеттьери передал заявление от семьи. В данный момент причина смерти публично не названа. Обстоятельства смерти расследуются.

"С глубокой грустью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой природы, которая принесла безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, - и миллионам людей, смотревших ее на экране", - говорится в заявлении отца актрисы.

Панеттьери родилась 21 августа 1989 года и не дожила всего несколько дней до своего 37-летия. При жизни она откровенно рассказывала о сложных периодах, в частности послеродовой депрессии и борьбе с алкогольной зависимостью.

Отдельное место в биографии Хайден занимает Украина. Актриса много лет была в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. Они познакомились в конце 2000-х, потом обручились, а в декабре 2014 года у пары родилась дочь Кая Евдокия. Отношения Панеттьери и Кличко окончательно завершились в 2018 году.

В декабре 2013 года Гайден вместе с Владимиром приезжала на Евромайдан в Киеве.

После разрыва дочь Кая в основном жила с отцом. Сама Панеттьери позже говорила об этом решении публично и отмечала, что оно было связано со сложным периодом в ее жизни.

За несколько лет до смерти актриса пережила еще одну тяжелую утрату. В 2023 году в возрасте 28 лет скончался ее младший брат, актер Янсен Панеттьери.

В 2026 году Гайден выпустила мемуары "This Is Me: A Reckoning", в которых откровенно рассказала о детской славе, материнстве, зависимости, послеродовой депрессии, личных травмах и пути к восстановлению.

После смерти актрисы ее семья попросила о конфиденциальности.