Люди, рожденные в эти дни недели, гребут деньги лопатой: им повезло с пеленок

Вы когда-нибудь замечали что некоторые люди будто притягивают деньги и возможности без особого труда? Астрологи объясняют это просто: все зависит от дня недели, в который человек появился на свет.

Styler рассказывает, кому повезло с рождения и что делать, чтобы еще больше привлечь счастье и финансовый успех.

Вторник

Марс руководит вторником и это многое объясняет. Рожденные в этот день не ждут, пока деньги сами придут. Они упорно следуют за ними, иногда даже агрессивно. Именно поэтому среди успешных предпринимателей и людей, которые сделали себя самостоятельно, так много "вторичных".

Финансовая энергия здесь не пассивна, она нуждается в действии. И самое действие приносит результат.

Как привлечь еще больше: не ждите идеального момента. Начинайте с малого, но прямо сейчас. Ваша сила в движении, а не в раздумьях.

Четверг

Четверг это день Юпитера, планеты изобилия и удачи. Люди, рожденные в четверг, обладают удивительной способностью оказываться в нужном месте в нужное время. Правильные знакомства, выгодные предложения, неожиданные наследия - все это как-то само их находит.

Но есть нюанс. Эта энергия любит щедрость. Чем больше "четверговый" человек делится, тем больше ему возвращается.

Как привлечь больше: развивайте полезные знакомства и не бойтесь просить о помощи. Юпитер любит тех, кто умеет получать и давать в ответ.

Пятница

Венера дает людям, родившимся в этот день, особый магнетизм. Они не просто зарабатывают, они умеют получать удовольствие от денег. Именно поэтому их финансовая жизнь часто выглядит легче, чем у других, даже если они на самом деле много работают.

Деньги часто приходят через красоту, искусство, отношения или просто потому, что человек умеет произвести правильное первое впечатление.

Как привлечь больше: инвестируйте в свой внешний вид и пространство вокруг себя. Хорошее окружение привлекает хорошие возможности - это не расточительность, а стратегия.

Воскресенье

Солнце управляет воскресеньем, поэтому люди, рожденные в этот день, несут в себе естественную харизму и уверенность. Им проще других получить признание, продвижение и финансовое вознаграждение. Просто потому, что их замечают.

Но эта энергия нуждается в реализации. "Воскресный" человек, скрывающийся в тени, предает свою природу и теряет деньги вместе с возможностями.

Как привлечь больше: выходите на первый план. Берите на себя ответственность и не бойтесь быть видимыми. Ваша харизма - это ваш главный финансовый инструмент.

Если ваш день не попал в список тех, кто может грести деньги лопатой и купаться в счастье, это точно не приговор. Любой человек может изменить свою финансовую энергию, если знает, где его сила.