Блогерша сломала ногу из-за трендовых штанов: что произошло и как не повторить ее ошибку

Широкие штаны сейчас носят буквально все, ведь они удобны, стильны и есть в гардеробе каждой второй. Но блогерша Саша с ником "kanevvska" рассказала, что именно из-за этой трендовой вещи она сломала ногу.

Почему так произошло и как уберечься от травм, расскажет Styler со ссылкой на видео из Instagram блогерши.

Почему блогерша сломала ногу

Саша шла на прием к врачу, это был обычный день. На ней были широкие трендовые штаны. В какой-то момент она наступила на край штанины, поскользнулась и упала.

Сначала блоггерше показалось, что она просто забилась, было больно, но терпимо. Саша продолжила идти к врачу и уже дошла до медучреждения. Но боль нарастала и когда сделали рентген, то увидели, что у нее перелом.

Почему трендовые штаны могут спровоцировать травму

Широкие брюки с длинными штанинами - красиво, но опасно. Особенно если совмещать их с открытой обувью. Шлепанцы, сандалии или мюли не фиксируют ногу, поэтому край штанины легко попадает под ступню.

Итак, если вы носите подобные штаны, то лучше одевайте их с закрытой обувью.

Как уберечься

Важно помнить о нескольких простых вещах: