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Люди 08 августа 2026 · 15:03

Блогерша сломала ногу из-за трендовых штанов: что произошло и как не повторить ее ошибку

Украинка наглядно показала, что может произойти из-за модных, но непрактичных вещей
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Блогерша сломала ногу из-за трендовых штанов: что произошло и как не повторить ее ошибку

Длинные широкие штаны в трендах этого года (коллаж: Styler)

Широкие штаны сейчас носят буквально все, ведь они удобны, стильны и есть в гардеробе каждой второй. Но блогерша Саша с ником "kanevvska" рассказала, что именно из-за этой трендовой вещи она сломала ногу.

Почему так произошло и как уберечься от травм, расскажет Styler со ссылкой на видео из Instagram блогерши.

Почему блогерша сломала ногу

Саша шла на прием к врачу, это был обычный день. На ней были широкие трендовые штаны. В какой-то момент она наступила на край штанины, поскользнулась и упала.

Сначала блоггерше показалось, что она просто забилась, было больно, но терпимо. Саша продолжила идти к врачу и уже дошла до медучреждения. Но боль нарастала и когда сделали рентген, то увидели, что у нее перелом.

Почему трендовые штаны могут спровоцировать травму

Широкие брюки с длинными штанинами - красиво, но опасно. Особенно если совмещать их с открытой обувью. Шлепанцы, сандалии или мюли не фиксируют ногу, поэтому край штанины легко попадает под ступню.

Итак, если вы носите подобные штаны, то лучше одевайте их с закрытой обувью.

Как уберечься

Важно помнить о нескольких простых вещах:

  • Проверяйте длину штанины перед выходом, она не должна волочиться по полу или перекрывать носок;
  • Широкие брюки плюс закрытая обувь это самая безопасная комбинация. Кроссовки ботинки или хотя бы балетки с фиксацией на ноге;
  • Шлепанцы и мюли с такими штанами можно, но только если штанина начинается выше лодыжки.

Ранее Styler рассказывал, какой из цветов будет моден этой осенью и как правильно компоновать его в вещах.

Теги: Модные тренды Штаны
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