Яблука можуть зіпсувати вам інші продукти: що ніколи не потрібно класти поруч

Здавалося б, що може бути простішим за зберігання яблук? Насправді ж деякі фрукти й овочі можуть змусити їхніх "сусідів" швидше дозрівати та псуватися.

Styler розповість, які продукти краще не класти поруч із яблуками.

Чому яблука краще зберігати окремо

Яблука під час дозрівання виділяють етилен - рослинний газ, який впливає на процеси дозрівання та старіння багатьох овочів і фруктів. Якщо продукти, чутливі до етилену, довго лежать поруч із яблуками, вони можуть швидше втрачати свіжість.

Особливо це важливо, якщо ви купуєте продукти на кілька днів або тиждень і хочете зменшити кількість їжі, яку доводиться викидати.

Банани

Стиглі банани самі активно виділяють етилен. Якщо покласти їх разом із яблуками, обидва виділятимуть цей газ, а процес дозрівання може прискоритися.

Якщо ви хочете, щоб банани довше залишалися свіжими, не варто складати їх в один кошик із яблуками. Особливо це стосується вже стиглих фруктів.

Авокадо

Авокадо під час дозрівання також виділяє етилен. Якщо воно лежить поруч із яблуками, дозрівання може відбуватися швидше.

Тому тверде авокадо, яке ви плануєте зберегти на кілька днів, краще тримати окремо від яблук.

Морква

Морква належить до продуктів, чутливих до етилену. Під його впливом вона може швидше втрачати якість, а іноді набувати небажаного присмаку.

Тому яблука та моркву краще зберігати в різних відсіках холодильника або хоча б не класти їх в один контейнер.

Огірки

Огірки також не люблять сусідства з продуктами, які активно виділяють етилен. Поруч із яблуками вони можуть швидше жовтіти та втрачати свіжість.

Огірки - не найкращий "сусід" для яблук (фото: magnific.com)

Якщо яблука зберігаються на кухні при кімнатній температурі, огірки краще тримати подалі від них.

Листова зелень

Салат, шпинат та інша листова зелень особливо чутливі до умов зберігання. Сусідство з яблуками може прискорювати процеси старіння та погіршувати якість зелені.

Тому найкраще тримати яблука окремо, а зелень - у спеціальному контейнері або пакеті, який допоможе зберегти необхідну вологість.

Де краще зберігати яблука

Якщо яблук багато, їх краще зберігати окремо від овочів і фруктів, чутливих до етилену. У холодильнику для них варто використовувати окремий відсік або контейнер.

Також не кладіть на тривале зберігання пошкоджені чи підгнилі яблука разом із цілими. Один зіпсований фрукт може швидко знизити якість інших.

І головне - не обов'язково повністю ізолювати яблука від усіх продуктів. Якщо ви плануєте з'їсти фрукти протягом одного-двох днів, їхнє сусідство навряд чи стане проблемою. Але для тривалого зберігання розділити продукти - простий спосіб довше зберегти їх свіжими та менше викидати їжі.