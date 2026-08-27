Чим вищий комір, тим коротші сережки: стилістка назвала правило, яке врятує ваш образ

Сережки здатні повністю змінити враження від образу, але іноді навіть найдорожча прикраса виглядає недоречно. Особливо це помітно, коли масивні або довгі сережки намагаються поєднати з одягом під горло.
Styler розповість, як правильно поєднувати сережки з високим коміром, светрами та верхнім одягом.
Високий комір - менше прикрас
Якщо ви одягнули гольф під горло, светр із високим коміром або об'ємну водолазку, довгі сережки-"люстри" краще залишити для іншого образу. Причина проста: прикрасі потрібен простір, щоб вона виглядала доречно, а не губилася серед складок тканини.
Тут можна скористатися простим орієнтиром - правилом двох пальців. Між нижнім краєм сережки та тканиною одягу бажано залишати хоча б кілька сантиметрів вільного простору. Якщо прикраса постійно лежить на плечі, торкається коміра або чіпляється за светр, вона починає візуально перевантажувати зону шиї.
До того ж постійний контакт прикраси з одягом - не найкраща ідея з практичного погляду. Сережка може чіпляти нитки, псувати делікатну тканину або заплутуватися у волоссі.
З огляду на це, до високого коміра краще обирати невеликі сережки, пусети, акуратні кільця або короткі підвіски. Вони доповнюють образ, але не сперечаються з об'ємним верхом.
Довгим сережкам потрібне повітря
А ось коли шия відкрита, можна сміливіше діставати довгі висячі сережки. Вони особливо добре працюють із вирізами, сорочками з розстебнутим верхнім гудзиком, сукнями з відкритими плечима або лаконічним верхом.
А от намагатися заховати великі сережки під шарф, пуховик чи пальто - сумнівне рішення. Прикраса може постійно чіплятися за тканину, перекручуватися, губитися під коміром і просто створювати зайвий об'єм біля обличчя.
Тому тут працює проста формула: чим більше тканини біля шиї, тим стриманішими мають бути сережки. І навпаки - відкритий верх дає більше свободи для великих, яскравих та довгих прикрас.
Не обов'язково сліпо дотримуватися правила двох пальців у кожному образі. Це радше зручний орієнтир, який допомагає швидко зрозуміти, чому певна прикраса раптом виглядає "не на своєму місці".
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