UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:43 Тренды
"Холостяк", "Україна має талант" и любимые сериалы: когда выйдут главные премьеры осени
18:01 Вкусно
Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе
17:24 Полезное
Сложите подушку пополам: этот простой трюк покажет, пора ли ее менять
16:58 Тренды
Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних захоронениях: что они нашли
16:14 Полезное
Не выбрасывайте овощи: метод "картотеки", который навсегда изменит ваш подход к продуктам
15:38 Вкусно
Сливовый пирог, который тает во рту: добавьте этот простой ингредиент
15:04 Полезное
Как отогнать бабочек и спасти капусту: топ действенных "ароматных" советов для дачника
14:29 Гороскопы
По этим приметам огородники издавна определяли, когда будет дождь: посмотрите на растения перед поливом
13:55 Тренды
Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в тренде
13:16 Люди
Медуза или НЛО на Марсе: NASA зафиксировало странный объект на Красной планете
Все новости
Главная Тренды "Холостяк", "Україна має талант" и любимые сериалы: когда выйдут главные премьеры осени
Тренды 18 августа 2026 · 18:43

"Холостяк", "Україна має талант" и любимые сериалы: когда выйдут главные премьеры осени

Холостяк и МастерШеф - когда выйдут новые шоу на СТБ
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
"Холостяк", "Україна має талант" и любимые сериалы: когда выйдут главные премьеры осени

Главные шоу и сериалы осени 2026 (коллаж: Styler)

Этой осенью на украинское телевидение возвращаются сразу несколько любимых проектов. Зрителей ждут новый "Холостяк" , легендарное шоу "Україна має талант", "МастерШеф. Професіонали", "Зважені та щасливі" и "Супермама". Не обойдется и без продолжений популярных сериалов.

Styler узнал, какие премьеры готовит СТБ на осень и когда их можно будет увидеть.

"МастерШеф. Професіонали"

Когда: с 22 августа, по субботам в 19:00.

Новый сезон кулинарного проекта стартует одним из первых. В этот раз профессиональные повара будут соревноваться не только за победу, но и демонстрировать, какой современной и смелой может быть украинская кухня.

Изменения произойдут и в команде проекта. К судьям Эктору Хименесу-Браво и Владимиру Ярославскому присоединится шеф-повар и ресторатор Алекс Якутов. А Ольга Мартыновская впервые в истории "МастерШеф" станет ведущей.

Участники будут работать с кулинарными трендами и недооцененными украинскими продуктами, будут переосмысливать традиционные блюда и овладевать древними техниками - от запекания в сене и глине до фламбада. В частности, попытаются превратить качаную кашу в street food, готовить современные cooking boxes и соревноваться за голоса подписчиков в конкурсе "Инсташедевр".

Победитель сезона получит 750 тысяч гривен и обучение в итальянской кулинарной академии в Турине.

"Україна має талант"

Когда: с 23 августа, каждое воскресенье в 19:00.

К 35-летию Независимости Украины на экраны возвращается легендарное шоу "Україна має талант".

На сцену выйдут гражданские и военные, украинцы, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома, а также те, кто благодаря таланту начал новую жизнь или уже успел покорить мировые площадки.

Среди героев - девушка из Волчанска, чье выступление заставило плакать Артема Пивоварова, ветеран русско-украинской войны, который после ранения научился видеть по-другому, звезды "Цирка дю Солей" и пианист, который своим исполнением заставляет переосмыслить классические произведения.

Оценивать участников будут Артем Пивоваров, Елена Кравец и Стас Боклан, а ведущим станет Григорий Решетник. А то, что будет происходить за кулисами, покажут в отдельном бекстейдж-шоу "В сердце таланта". Его ведущим станет Иван Люленов.

"Супермама", 12 сезон

Когда: с 21 сентября, с понедельника по четверг в 18:50.

Культовое семейное реалити возвращается с новыми героинями и историями о вызовах материнства. За звание супермами будут соревноваться украинки, каждая из которых имеет свой взгляд на воспитание детей.

Уже в одну из первых эфирных недель героини из Закарпатья изрядно ошеломят, а некоторым придется отвечать за собственные поступки.

Ведущим нового сезона останется Дмитрий Карпачев.

"Холостяк", 15 сезон

Когда: скоро.

Новым главным героем романтического реалити страны стал Вячеслав Кравцов - украинский баскетболист, бывший игрок NBA, многолетний капитан национальной сборной Украины, предприниматель и отец.

За его плечами - годы профессионального спорта, выступления в сильнейшей баскетбольной лиге мира и жизни между разными странами. Теперь перед Кравцовым совсем другая цель.

Интересно, что для кого-то из героинь знакомство с Вячеславом станет первой встречей с "Холостяком", а для кого-то - продолжением истории, которая началась еще до съемок реалити.

Ведущим "Холостяка" традиционно будет Григорий Решетник. Наталка Денисенко будет вести эксклюзивный бекстейдж, где покажет жизнь за кулисами, эмоции девушек после церемоний роз и откровенные разговоры с главным героем и участниками.

"Зважені та щасливі", 11 сезон

Когда: скоро.

"Зважені та щасливі" возвращаются по новым правилам. На место в лагере похудения будут претендовать 18 участников, однако после первого испытания в команды попадут только 14.

Еще четверо останутся в серой зоне и получат серые футболки. Еженедельно у них будет шанс завоевать место в одной из команд, демонстрируя лучший результат. В то же время кто-то из основного состава будет рисковать оказаться на их месте.

Собственное противостояние начнется и между тренерами. Алексей Новиков намерен взять реванш, а Марина Боржемская не собирается уступать результатами своей команды.

Ведущим станет Даниэль Салем. На пути к трансформации участников также будут сопровождать врач-диетолог высшей категории Светлана Фус и коуч Дмитрий Карпачев.

Какие сериалы возвращаются на СТБ

Осенний сезон не ограничится реалити и развлекательными шоу. Зрителей ожидают продолжения сразу нескольких сериалов.

"Лікарі-2"

Когда: 31 августа, с понедельника по четверг в 22:00.

Продолжение сериала будет рассказывать о медиках, которые ежедневно борются за жизнь пациентов, работают с самыми сложными диагнозами и пытаются сохранять оптимизм.

"Сліпа"

Когда: новые серии с 11 сентября, каждую пятницу.

Слепая провидица баба Люба снова будет помогать людям, которые обращаются к ней, чтобы защитить себя и близких от проблем, избежать обмана или спасти семью.

"К.О.Д.", 6 сезон

Когда: скоро.

Спецподразделение "К.О.Д." вернется к новым вызовам, громким делам и сложным расследованиям. В сериале снова можно будет увидеть Татьяну Кравченко, Бориса Георгиевского, Александра Форманчука, Алексея Суровцева, Александра Боднара, Ирину Мордусенко и других актеров.

"Кохання та полум'я-2"

Когда: скоро.

Второй сезон остросюжетной мелодрамы продолжит историю украинских спасателей, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради других. Также появятся новые герои в исполнении Антонины Хижняк, Виктории Литвиненко, Михаила Дзюбы и других актеров.

К своим ролям вернутся Екатерина Кузнецова, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов и другие.

Также Styler рассказывал, куда исчезла Юля Бельченко из "Холостяка" и как сложилась ее жизнь после шоу.

Теги: Холостяк МастерШеф Україна має талант
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Рецепту более 100 лет: самый простой способ закрыть идеальные хрустящие огурцы Вкусно Рецепту более 100 лет: самый простой способ закрыть идеальные хрустящие огурцы
Этот простой ответ на вопрос гарантированно доведет партнера до бешенства
Этот простой ответ на вопрос гарантированно доведет партнера до бешенства Полезное
Дорогие вещи могут удешевить образ: стилист назвала главную ошибку
Дорогие вещи могут удешевить образ: стилист назвала главную ошибку Тренды
Больше интересного
Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр" Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр" Катерина Собкова · 18 августа 2026, 08:10
Коридор затмений выходит на пик: астролог назвала самые сложные дни недели Коридор затмений выходит на пик: астролог назвала самые сложные дни недели Людмила Жукова · 17 августа 2026, 20:05
Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды Людмила Жукова · 18 августа 2026, 09:16
Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе Катерина Собкова · 18 августа 2026, 18:01