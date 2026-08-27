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Люди 27 серпня 2026 · 18:41
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Ведучий Олексій Суханов розповів, чому обрав для еміграції Україну, а не Європу

Суханов зізнався, що спонукало його назавжди порвати з батьківщиною
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Ведучий Олексій Суханов розповів, чому обрав для еміграції Україну, а не Європу

Олексій Суханов (фото: РБК-Україна)

Відомий телеведучий та актор Олексій Суханов відверто розповів, чому на тлі російської агресії вирішив будувати своє життя та кар'єру саме в Україні, а не переїхав до іншої країни, як це зробила більшість громадян РФ, що не підтримали війну у 2022 році.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для проєкту Wave РБК-Україна.

Що каже Суханов про РФ

За словами телеведучого, його рішення ґрунтувалося на чіткому усвідомленні злочинів Росії. Оскільки Суханов почав працювати в Україні ще у 2012 році, він добре бачив життя нашої країни зсередини і розумів, що Україна не робила нічого поганого.

"Тому що та країна, в якій я народився і провів все своє доросле життя, зробила абсолютно неприпустиме. Вона зробила зло, як і завжди", - наголосив ведучий.

У своєму світогляді Суханов керується базовими принципами поваги до чужих кордонів.

"Не можна заходити без стуку у двері, не можна брати чуже, якщо ти хочеш, щоб тебе не турбували... Це фундамент", - пояснює він.

Поява російських "зелених чоловічків" у Криму та окупація сходу України стали для нього подіями, що знаходяться поза межами будь-якого права. Він підкреслює, що сучасна Росія регулярно порушує міжнародні норми, адже ще до України була збройна агресія проти Грузії.

"Ми навіть не заглиблюємося в історичний аспект... ми просто беремо сьогодення: це незалежна країна. І ти не маєш права подобається тобі чи не подобається – втручатися і відбирати території, анексувати їх", - підкреслив Суханов.

Безапеляційний вибір Суханова

Варто нагадати, що позиція Олексія Суханова не обмежилася лише переїздом. Після переходу на українське телебачення він принципово перейшов на українську мову, повністю розірвав стосунки з родичами в Росії, які підтримали путінський режим, знищив свій російський паспорт і напередодні повномасштабного вторгнення офіційно став громадянином України.

Його історія є яскравим прикладом свідомого вибору на користь правди.

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Теги: Шоу-бізнес
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