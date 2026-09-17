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Полезное 17 сентября 2026 · 14:41
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Как сохранить яблоки в бумаге до весны: пошаговые правила и советы

Один простой материал поможет защитить плоды от контакта и распространения гнили
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как сохранить яблоки в бумаге до весны: пошаговые правила и советы

Как правильно подготовить яблоки к зимнему хранению (фото: Styler)

Чтобы яблоки не пришлось перерабатывать уже через несколько недель после уборки, их нужно правильно подготовить к хранению. Особенно важно отсортировать плоды, не повредить шкурку и создать соответствующие условия.

Styler со ссылкой на видео со страницы iryna_yesman_food в Instagram рассказывает, как завернуть яблоки в бумагу и сложить их на хранение, чтобы они подольше оставались свежими.

Какие яблоки подходят для длительного хранения

Перед заделкой урожая переберите яблоки. Для хранения оставляйте целые, здоровые плоды без трещин, вмятин, ушибов и следов гнили. Даже небольшое повреждение кожуры может стать местом, откуда начнется порча.

Для продолжительного хранения лучше подходят поздние осенние и зимние сорта. Собирать их желательно аккуратно, не бросая яблоки в ящик и не сжимая пальцами.

Мыть плоды перед закладкой на хранение не нужно. Если яблоки влажные, их следует сначала хорошо просушить.

Как правильно завернуть яблоки в бумагу

Каждое яблоко заверните отдельно в тонкую чистую бумагу. Плод можно уложить хвостиком вверх, после чего аккуратно завернуть его со всех сторон.

Для этого подойдет обычная тонкая бумага или пергамент. Если вы используете газету, важно, чтобы она не имела цветной печати.

Завернутые яблоки складывайте в один или несколько слоев в деревянные или картонные ящики. Не нужно утрамбовывать плоды - между ними должно оставаться немного пространства.

Где держать яблоки зимой

Лучшее место для урожая - прохладное, сухое и хорошо проветриваемое помещение, где температура остается относительно стабильной. Это может быть подвал, погреб или соответствующий амбар.

Ящики лучше не ставить прямо на пол. При хранении яблоки нужно регулярно осматривать.

Если заметили плод, который начал портиться, его следует сразу убрать. Иначе гниль может быстро перейти на соседние яблоки.

Главное правило длительного хранения простое: качественные плоды, чистая бумага, правильная тара и регулярный контроль урожая. В таких условиях яблоки можно сохранить на более длительный срок, хотя конкретный период будет зависеть от сорта и условий в помещении.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить картофель так, что он долго не прорастал в погребе.

Теги: Сад и огород Яблоки
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