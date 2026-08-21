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Люди 21 серпня 2026 · 14:26

Сир чи ковбаса зверху? Звичайний бутерброд розсварив український Threads

Здавалося б, просте питання, але в коментарях швидко стало гаряче - кожен упевнено доводить свою правоту
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Сир чи ковбаса зверху? Звичайний бутерброд розсварив український Threads

Як правильно складати бутерброд - сиром догори чи ковбасою (фото створене штучним інтелектом)

Вечірнє опитування в соцмережах несподівано перетворилося на справжню дискусію. Користувачів попросили обрати лише один варіант: класти сир зверху на ковбасу чи навпаки.

Styler з посиланням на допис корисувачки katerynakapi у Threads розповідає, який варіант обирали українці та чому звичайний бутерброд викликав стільки емоцій.

Сир зверху - і крапка

Більшість тих, хто долучився до обговорення, без вагань обрали перший варіант - сир зверху ковбаси.

"Сир зверху, інший варіант не розглядаємо", - категорично написав один із користувачів.

Сир чи ковбаса зверху? Звичайний бутерброд розсварив український Threads

Як користувачі відповідали на опитування про бутерброд із ковбасою і сиром (скриншот)

Інший пояснив свій вибір простіше.

"Так бутерброд зручніше тримати", - сказав він.

Дехто ж підійшов до питання з гумором. Один із коментаторів пожартував, що якщо ковбаса опиняється зверху, то це вже "психологічний тест на довіру".

Сир чи ковбаса зверху? Звичайний бутерброд розсварив український Threads

Сир зверху ковбаси - така відповідь сподобалась більшості (скриншот)

Прихильники ковбаси

Однак, без опонентів не обійшлося навіть у такому простому, здавалось би, опитуванні.

"Ковбаса зверху, як взагалі можна ковбасу класти під низ!" - обурилася одна з учасниць обговорення.

Сир чи ковбаса зверху? Звичайний бутерброд розсварив український Threads

Для деяких користувачів інші варіанти складання бутерброду є неприйнятними (скриншот)

Ще кілька людей просто відповіли цифрою "2", обравши ковбасу зверху.

А дехто взагалі вирішив не ставати на чийсь бік. Наприклад, один із користувачів запропонував покласти сир і ковбасу разом із тортильєю у тостер - "для рівноправ'я".

Сир чи ковбаса зверху? Звичайний бутерброд розсварив український Threads

А для когось такий вибір є абсолютно не принциповим (скриншот)

У підсумку однозначної відповіді на питання, як правильно складати бутерброд, українці так і не знайшли. Але, схоже, що для більшості сир усе-таки має опинятися зверху.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали про дідуся, який чи не за безцінь продавав помідора-велетня на одному з українських базарів.

Теги: Цікаві факти бутерброди Люди Ковбаска
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