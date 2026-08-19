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Люди 19 августа 2026 · 12:56

Не любовь, не здоровье и даже не мир: что украинцы назвали главным источником счастья

Пользователей соцсетей попросили ответить на простой вопрос о счастье - ответ может удивить
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Не любовь, не здоровье и даже не мир: что украинцы назвали главным источником счастья

Опрос, на который украинцы дали интересный ответ (фото: magnific.com)

На одном из рабочих тренингов участникам задали простой вопрос: "Что делает вас счастливым?" Автор публикации поделился своим первым ответом и предложил подписчикам ответить на этот вопрос. В комментариях люди назвали немало вещей, но большинство сошлось на одном и том же ответе.

Styler со ссылкой на сообщение пользователя dr.movchan в Threads рассказывает, что именно украинцы называли главными источниками счастья и какой ответ повторялся в обсуждении чаще всего.

"Что делает вас счастливым?"

Так, поводом для обсуждения стал пост пользователя, который рассказал об тренинге в поддержку ментального состояния на работе. Среди прочего участникам задали вопрос: "Что делает вас счастливым?"

Автор признался, что долго не думал над ответом.

"Если честно - деньги", - написал он.

Однако, после размышлений к этому списку добавились близкие люди, хорошее окружение, возможность заниматься любимым делом, путешествовать и просто покоиться в жизни.

После этого автор предложил подписчикам ответить на тот же вопрос.
И именно реакция комментаторов оказалась интересной.

Не любовь, не здоровье и даже не мир: что украинцы назвали главным источником счастьяОпрос пользователя Threads (скриншот)

"Конечно, деньги"

Среди ответов действительно были здоровье, домашние питомцы, вкусная еда, музыка, спорт, хорошие люди, природа, тишина, эмоциональная стабильность и возможность творить собственную реальность.

Но деньги и финансовую стабильность упоминали особенно часто.

"Конечно, же деньги. Потому что деньги - это качественное питание, это здоровье, уверенность в еще одном завтра, это психологическая стабильность в определенной степени", - объяснила одна из комментаторов.

Не любовь, не здоровье и даже не мир: что украинцы назвали главным источником счастьяДеньги - один из самых популярных ответов пользователей (скриншот)

Другая участница обсуждения сформулировала это мнение более лаконично.

"Вот все, что после "хорошо подумать", - на то нужны деньги.

То есть речь не обязательно о желании иметь как можно больше денег. Для многих комментаторов финансы стали синонимом возможности обеспечить базовые потребности, чувствовать себя в безопасности и иметь больше контроля над собственной жизнью.

Деньги как возможность жить спокойнее

Интересно, что в ответах финансовая стабильность часто появлялась наряду с совершенно нематериальными вещами.

Одна из комментаторов назвала среди своих источников счастье тишину, спокойствие, возможность жить в собственном темпе, любимых людей, природу, море и даже освобождающую время бытовую технику.

Еще одна участница рассказала, что начала овладевать искусственным интеллектом не только ради возможности зарабатывать больше. Ее главной целью стало освободить вечера для жизни вне работы.

"Пахать мы все умеем, а вот уволить вечера - вот оно, вот ради этого работаю", - написала она.

Поэтому за ответом "деньги" во многих случаях стоит отнюдь не желание накопить как можно больше материальных благ.

Это возможность время, лечиться, нормально питаться, путешествовать, помогать близким, не переживать за базовые нужды и позволять себе отдых.

Не любовь, не здоровье и даже не мир: что украинцы назвали главным источником счастьяОтвет на вопросы в Threads (скриншот)

"Не надо стесняться ответа"

Одна из комментаторок особо обратила внимание на то, что люди будто оправдываются, когда называют деньги источником счастья.

"Вы как бы стесняетесь ответа. Деньги обеспечивают безопасность, закрывая базовые потребности. Уже потом можно и о других проявлениях счастья подумать", - отметила она.

Не любовь, не здоровье и даже не мир: что украинцы назвали главным источником счастьяТак объяснила свое мнение одна из пользователей Сети (скриншот)

И именно этот ответ, пожалуй, лучше объясняет общий настрой дискуссии.

После нескольких лет полномасштабной войны понятие счастья для многих людей может быть гораздо менее абстрактным. Это не только романтические моменты, любовь или большие мечты. Это еще возможность чувствовать себя в безопасности, иметь финансовую опору, заботиться о здоровье и близких и хотя бы частично контролировать собственную жизнь.

Поэтому ответ "деньги" в этом обсуждении оказался не столько о материальных ценностях, сколько о том, сколько ресурсов сегодня нужно человеку, чтобы позволить себе то же простое счастье - спокойствие, здоровье, время и жизнь рядом с теми, кого любишь.

Ранее мы поделились интересными, а главное - малоизвестными фактами, рассекретенными работниками Авроры, Сильпо и McDonald's.

Теги: Люди
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