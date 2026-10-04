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Гороскопы 04 октября 2026 · 06:04
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Таро-гороскоп на 4 октября: прогнозы для Рыб, Львов и других знаков Зодиака

День может удивить даже тех, кто давно ждет перемен, но не решается сделать первый шаг
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 4 октября: прогнозы для Рыб, Львов и других знаков Зодиака

Прогноз по картам Таро на 4 октября (фото: Styler)

Карты Таро показывают, на что следует обратить внимание знакам Зодиака 4 октября. Для кого-то день может стать временем новых идей и встреч, а кому-нибудь понадобится уединение и покой.

Styler поподробнее рассказывает, чего ожидать в воскресенье.

Овен

Карта Таро: Туз Жезлов

Овнов ждет приток энергии и желание действовать. Туз Жезлов может подтолкнуть к новому начинанию, творческой идее или давно откладывающемуся решению.

Телец

Карта Таро: Тройка Мечей

Тельцам следует быть готовыми к эмоционально непростому разговору или определенному разочарованию. В то же время карта напоминает, что честное осознание ситуации помогает оставить неприятный опыт в прошлом.

Близнецы

Карта Таро: Тройка Пентаклей

У Близнецов день будет способствовать сотрудничеству и общим делам. Совет карты - не отказываться от помощи других и ценить собственные навыки, ведь вместе можно добиться лучшего результата.

Рак

Карта Таро: Иерофант

Ракам следует обратиться к проверенным принципам и не торопиться отказываться от привычных правил. Иерофант также может указывать на важный совет от старшего или более опытного человека.

Лев

Карта Таро: Луна

Львам 4 октября может быть сложно сразу понять, кому и почему стоит доверять. Луна советует не делать поспешных выводов и проверять информацию, особенно если ситуация кажется неоднозначной.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Девы могут почувствовать, что оказались в ограниченных обстоятельствах или не видят очевидного выхода. Карта советует не разрешать страхам парализовать действия и попытаться взглянуть на проблему под другим углом.

Весы

Карта Таро: Мир

Для Весов это карта завершения важного этапа и внутренней целостности. День хорошо подходит для того, чтобы подвести итоги, завершить отложенные дела и позволить себе порадоваться результатам.

Скорпион

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая

Скорпионы наконец-то могут отсеять лишние варианты и понять, чего на самом деле хотят. Перевернутая Семерка Кубков советует меньше фантазировать и больше внимания уделить конкретным решениям.

Стрелец

Карта Таро: Тройка Кубков

У Стрельцов будет день общения, дружеских встреч и приятных эмоций. Тройка Кубков советует не отказываться от приглашений и провести время с людьми, рядом с которыми можно по-настоящему расслабиться.

Козерог

Карта Таро: Отшельник

Козерогам может захотеться уединение и тишина, и это пойдет им на пользу. Отшельник советует не спешить с решениями, а использовать день для размышлений и переоценки собственных приоритетов.

Водолей

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Водолеям карта обещает внимание к семье, дому и вопросам стабильности. День хорошо подходит для общения с близкими, семейными делами и планами, рассчитанными на будущее.

Рыбы

Карта Таро: Звезда

Рыбам Звезда дарит надежду, вдохновение и веру в собственные планы. Не стоит отказываться от мечт из-за временных трудностей - 4 октября хорошо провести с мыслями о том, к чему хочется прийти дальше.

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