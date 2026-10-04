Сколько получают учителя в Украине, Канаде и Японии в 2026 году: сравнение зарплат

4 октября в Украине отмечается День учителя , а потому педагоги получают поздравления и искренние пожелания. Но не все знают, сколько платят преподавателям в нашей стране и за границей.

Сколько сейчас получают учителя в Украине и какие суммы платят педагогам в Германии, Канаде, Японии, Финляндии и Китае, рассказывает Styler.

Украина

С 1 сентября 2026 года украинские педагоги получили очередное повышение зарплат. Как отмечает Министерство образования и науки Украины , после внедрения нового механизма оплаты труда полная месячная зарплата учителя может составлять от 16,6 до 37 тысяч гривен начисленными.

После уплаты налогов это примерно 12,8-28,5 тысяч гривен.

Точная сумма зависит от должности, квалификации, стажа, количества часов, дополнительной работы и надбавок. В частности, для педагогов предусмотрена надбавка за престижность труда от 20 до 30% должностного оклада. Для учителей, работающих очно на прифронтовых территориях, предусмотрена отдельная доплата.

Как отмечает МОН, в 2026 году повышение зарплат педагогов происходило в два этапа, а общий рост по сравнению с 2025 годом составляет 50%.

А в следующей стране Европы учителя в месяц получают почти столько же, сколько украинские учителя в год.

Германия

В Германии нет единой ставки для всех учителей. Для наемных работников в федеральных землях действует тарифное соглашение TV-L, а для педагогов со статусом государственного служащего используются отдельные земельные таблицы.

Для примера можно взять наемного учителя E13, Stufe 4. Здесь E13 - тарифная группа, к которой относятся должности с соответствующими требованиями к квалификации и сложности работы. Stufe 4 - уровень внутри тарифной группы, связанный со стажем работы.

Профсоюз педагогов GEW в примере расчета для наемного учителя прямо использует именно категорию E13, Stufe 4. По таблице TV-L , действующей с 1 апреля 2026 года, такая ставка составляет 5873,56 евро в месяц.

По курсу НБУ, использованному для пересчета, это около 298 тысяч гривен в месяц.

Важно отметить, что это тарифная ставка конкретной категории наемного учителя, а не средняя зарплата всех педагогов Германии. Официальная Tarifgemeinschaft deutscher Länder отдельно отмечает, что TV-L распространяется на работников, которые находятся в трудовых отношениях с соответствующими работодателями земель.

Канада

В Канаде зарплаты учителей устанавливаются на уровне провинций и школьных округов. Для рассмотрения в качестве примера возьмем Британскую Колумбию, School District No. 39 Vancouver.

В местной тарифной сети Cat 5, Step 10 означает сочетание квалификационной категории и уровня стажа. Cat 5 - категория оплаты, которая зависит от образования и профессиональной квалификации педагога, а Step 10 - самая высокая ступень в этой конкретной сетке.

Согласно официальной тарифной таблице Vancouver School District , действующей с 1 июля 2026 года, годовая ставка для категории Cat 5, Step 10 составляет 106 060 канадских долларов до налогообложения. В пересчете на 12 месяцев это примерно 8838 канадских долларов в месяц. Это расчетный месячный эквивалент, а не указанная в таблице ежемесячная выплата.

Это примерно 279 тысяч гривен в месяц по курсу НБУ.

Это пример конкретного школьного округа в Британской Колумбии, а не средняя зарплата учителя по всей Канаде. В других округах и провинциях тарифные сетки разнятся.

Япония

Для Японии берём официальный пример Токийского совета образования . В расчетах на 1 апреля 2026 года учитывается предыдущий опыт кандидата.

Для учителя начальной, средней или старшей школы, имеющего 15 лет опыта работы, стартовая зарплата составляет около 440 700 иен в месяц. Это примерно 125 тысяч гривен по курсу, использованному для пересчета.

Токийский совет образования также приводит для такого работника ориентировочный доход за год - около 6,82 млн иен, или примерно 1,94 млн гривен.

Годовой показатель нельзя просто получить умножением месячной зарплаты на 12, поскольку в него входят, в частности, сезонные выплаты. Это пример для Токио, а не средняя зарплата учителя по всей Японии.

Финляндия

В Финляндии зарплаты педагогов городского сектора описывает коллективное соглашение OVTES. Она не устанавливает одну зарплату всем учителям: ставка зависит от должности, квалификации и других условий работы. OAJ объясняет систему оплаты, что на зарплату могут влиять стаж, сложность работы, дополнительные задания и персональные доплаты.

В качестве примера берем учителя начальной школы с высшим образованием и квалификацией учителя базовой или старшей школы. В тарифной таблице OVTES, действующей с 1 августа 2026 года, базовая зарплата этой категории составляет 3325,47 евро в месяц в первом классе оплаты.

В пересчете это около 169 тысяч гривен в месяц.

Китай

С Китаем сравнение несколько сложнее. Как сообщает Национальное бюро статистики Китая , в 2025 году средняя годовая зарплата работников сектора образования в городских негосударственных учреждениях составила 133 539 юаней.

По официальному курсу НБУ это примерно 893 тысяч гривен в год, или 74,4 тысяч гривен в месяц.

В частном секторе образования Китая средняя годовая зарплата составила 63 908 юаней - около 427 тысяч гривен в год, или 35,6 тысяч гривен в месяц.

Важно отметить, что китайская статистика касается всего сектора образования, а не школьных учителей.