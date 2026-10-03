UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:05 Гороскопы
Любовный гороскоп на октябрь 2026: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака
19:25 Полезное
Тихая охота 2026: почему лесные грибы быстро портятся после сбора и основные ошибки хранения
18:36 Вкусно
Тыквенный чизкейк с крем-сыром: пошаговый рецепт уютного осеннего десерта с видео
17:41 Полезное
Как сократить время на уборку: советы от основателя Dazzle Cleaning Company
17:00 Люди
Илон Маск и Шивон Зилис прекратили отношения: детали от матери четырех детей предпринимателя
16:24 Вкусно
Шпроты из салаки в консервах: как приготовить рыбу в банках на зиму (видео)
15:35 Люди
Екатерина Тишкевич с мужем перед родами уезжают из Киева: супруги назвали причины переезда
15:32 Тренды
В Киеве представлено полное украинское издание романа "Бабин Яр"
14:48 Тренды
Как правильно сочетать шапку, шарф и пальто в 2026 году: совет стилистки Елены Шевченко
13:53 Люди
Умер Анатолий Кашпировский: как менялась публичная позиция гипнотизера из Хмельнитчины и что говорил о войне в Украине
Все новости
Главная Гороскопы Любовный гороскоп на октябрь 2026: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака
Гороскопы 03 октября 2026 · 20:05
Add as a preferred source on Google

Любовный гороскоп на октябрь 2026: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака

Кому-то второй месяц осени подарит новую искру, а кому-то придется определиться в чувствах
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Любовный гороскоп на октябрь 2026: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака

Каким знакам Зодиака повезет в любви (фото: Styler)

Октябрь 2026 может по-разному сказаться на личной жизни представителей всех знаков Зодиака. Астролог Лесли Хейл обратила внимание на знакомства, чувства и перемены в отношениях.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, чего ждать каждому знаку Зодиака в любви в этом месяце.

Овен

Октябрь поможет Овнам лучше понять свои желания в отношениях. Откровенный разговор может помочь избежать недоразумений и сделать связь с партнером более крепким.

Телец

Тельцам следует обратить внимание на эмоциональную близость и не бояться говорить о своих чувствах. Одинокие представители знака могут получить шанс на интересное знакомство, если будут открыты к новому.

Близнецы

Для Близнецов октябрь может стать месяцем романтического оживления. Совместные планы, приятное общение и новые впечатления помогут придать отношениям больше легкости.

Рак

Ракам захочется больше тепла, заботы и безопасности в любви. Если в отношениях накопились невысказанные эмоции, октябрь станет удобным временем для откровенного разговора.

Лев

Львы могут оказаться в центре романтического внимания. В то же время не стоит спешить с выводами - важно понять, чего именно вы хотите от человека рядом

Дева

Для дев Октябрь может быть периодом переоценки личной жизни. Вы можете четче увидеть, какие отношения действительно соответствуют вашим потребностям, а какие уже не доставляют радости.

Весы

Весам захочется гармонии и взаимности. Луна благоприятна для свиданий, романтических жестов и восстановления близости с партнером.

Скорпион

Скорпионы могут испытать эмоционально насыщенный период в любви. Сильные чувства следует не скрывать, но в то же время важно не пытаться контролировать каждый шаг партнера.

Стрелец

Стрельцам октябрь может подарить больше свободы и новых романтических впечатлений. Одиноким представителям знака стоит чаще бывать среди людей - интересное знакомство может начаться с непринужденного общения.

Козерог

Козорогам придется найти баланс между работой и личной жизнью. Партнер может потребовать больше вашего внимания, поэтому не откладывайте важные разговоры на потом.

Водолей

Водолеи могут по-новому взглянуть на свои романтические перспективы. Октябрь будет способствовать честности с собой: вам будет легче понять, каких отношений вы действительно хотите.

Рыбы

Рыбы будут особенно остро испытывать эмоции партнера и собственные романтические потребности. Это хороший период для нежности, заботы и откровенного общения, помогающего сблизиться.

Ранее мы рассказывали таро-гороскоп на октябрь 2026 для всех знаков Зодиака.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП В РФ умер Анатолий Кашпировский, который самостоятельно пытался лечить рак Люди В РФ умер Анатолий Кашпировский, который самостоятельно пытался лечить рак
Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября
Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября Гороскопы
Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке
Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке Вкусно
Больше интересного
Мишель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа и свою карьеру: "Я была суперзеленой" Мишель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа и свою карьеру: "Я была суперзеленой" Юлия Шиканова · 03 октября 2026, 08:43
Когда стричься в октябре 2026: благоприятные и "денежные" дни по Лунному календарю Когда стричься в октябре 2026: благоприятные и "денежные" дни по Лунному календарю Катерина Собкова · 03 октября 2026, 08:08
Бритни Спирс вместо Рианны: кому изначально предлагали "Umbrella" и другие мировые хиты Бритни Спирс вместо Рианны: кому изначально предлагали "Umbrella" и другие мировые хиты Катерина Собкова · 03 октября 2026, 07:26
Тихая охота 2026: почему лесные грибы быстро портятся после сбора и основные ошибки хранения Тихая охота 2026: почему лесные грибы быстро портятся после сбора и основные ошибки хранения Наталия Крижановская · 03 октября 2026, 19:25