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Главная Люди Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр"
Люди 18 августа 2026 · 08:10

Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр"

Вместо привычного живца рыбак рискнул использовать странную приманку - и не прогадал
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр"

Рассказываем, на что нужно ловить трофейную рыбу (изображение сгенерировано ИИ)

Рыбалка в Киевской области может быть очень удачной. В селе Юшки рыбаку удалось вытащить огромного сома.

Styler рассказывает о впечатляющем трофее, который показали в Telegram-канале "Рыбак Киев Киевская обл", а также о том, на что стоит ловить сома и какие дни августа считаются самыми удачными для рыбалки.

Под Киевом поймали сома весом более 36 кг

Трофейного сома рыбак Владимир поймал 13 августа в селе Юшки на платном водоеме. Вес рыбы составил 36,3 кг.

По информации из отчета рыбака, заброс делали на расстояние примерно 75-90 метров.

Интереснее всего это наживка, которая принесла такой улов. Огромный сом клюнул на мясной бойл.

Бойлы - это плотные шарики из питательных компонентов, которые используют в качестве приманки. Они могут иметь разный состав, размер и аромат. Мясные и рыбные варианты обладают насыщенным запахом, что может привлекать хищную рыбу.

Как поймать большого сома

Одной универсальной наживки, которая гарантированно принесет трофей, не существует. Сом ориентируется не только на движение добычи, но и запах, поэтому рыбаки используют довольно широкий выбор животных наживок.

Среди популярных вариантов:

  • живец - небольшой карась, густера, вьюн или другая рыба;
  • большие земляные черви-выползки, которые насаживают пучком;
  • куриная или свиная печень;
  • мясо рака;
  • кусочки свежей рыбы;
  • кальмар и другие животные наживки.

Для спиннинговой рыбалки используют и большие искусственные приманки, в частности виброхвосты и воблеры. В случае с живцом важную роль играет его движение в воде, а печень и другие ароматные наживки привлекают сома сильным запахом.

Искать большого сома следует прежде всего возле глубоких ям, коряг, обрывов и других природных укрытий. В летнюю жару эта рыба часто активизируется вечером и ночью, а в темное время может оставлять глубину и подходить ближе к мелководью.

Важный момент: если ваша цель - действительно большой сом, то снаряжение должно соответствовать потенциальному улову. Трофейная рыба оказывает сильное сопротивление, поэтому для нее используют мощные удилища, крепкую леску или плетенку и надежные крючки.

Когда в августе будет самый лучший клев

Как рассказывал Styler, до конца лета еще осталось несколько дат, которые по лунному календарю рыбака считаются особенно удачными для похода на водоем.

Лучший клев прогнозируется 20, 21 и 22 августа. Хорошими для рыбалки также считаются 19, 23 и 24 августа.

А вот 17, 25 и 26 августа клев по лунному календарю может быть слабым. Наименее благоприятными к концу месяца называют 18, 27, 28, 29, 30 и 31 августа.

Август вообще считается интересным месяцем для любителей сома. В теплые летние ночи этот хищник активно ищет пищу и может выходить из привычных глубоких укрытий поближе к берегу.

В то же время лунный календарь следует воспринимать только как дополнительный ориентир. На реальный клев влияют температура воды, погода, атмосферное давление, конкретный водоем, время суток, правильно выбранное место и наживка.

Ранее Styler рассказывал, как сохранить наживку свежей подольше.

Теги: Владимир Рыбак Рыбалка Рыба
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