Зарплата в резюме: скільки хочуть заробляти українці різного віку

Після 35 років зарплатні очікування кандидатів майже не зростають, а після 55 - знижуються. Водночас бажаний рівень доходу відрізняється залежно від професії та регіону.

Як розповідає Styler, команда robota.ua проаналізувала понад 273 тисячі резюме на платформі, щоб дослідити повну картину ринку праці та визначити вікову структуру активних пошукачів і їхні зарплатні очікування.

Майже половина активних кандидатів - віком 35+

У robota.ua зазначають, що результати дослідження руйнують стереотипи про кандидатів, їхній вік та поведінку на ринку праці. Попри поширену думку, що основну частину пошукачів становить молодь, дані свідчать про іншу картину.

Згідно з висновками дослідження, 44,3% активних кандидатів - люди віком 35+. Частка фахівців віком 45+ серед усіх активних кандидатів становить 22,8%. Отже, майже кожне четверте резюме належить людині віком від 45 років.

Як змінюються зарплатні очікування з віком

За даними платформи, найбільший стрибок зарплатних очікувань відбувається на початку кар’єри. Вимоги до розміру винагороди зростають із 20 тисяч гривень у групі 16-24 років до 30 тисяч гривень у групі 35-44 років.

Після 35 років бажаний рівень доходу виходить на плато - перестає суттєво зростати, а з 55 років навіть починає знижуватися.

За висновками платформи, кандидати цієї вікової групи більше за розмір зарплати цінують стабільність на робочому місці, зручний графік роботи та вдале розташування офісу.

Хто шукає роботу (фото: пресслужба robota.ua)

Як професія та регіон впливають на зарплатні очікування

На думку авторів дослідження, стандартне уявлення про пряму залежність між кар’єрним стажем і зарплатними очікуваннями не працює. Досвід не завжди конвертується у вищі вимоги до окладу - це залежить від професії.

Бажаний рівень доходу автори дослідження пов’язують із тим, чи передбачає професія можливість перейти на "дорожчу" роль і, відповідно, отримувати вищу винагороду.

Наприклад, у продавців медіанний рівень зарплатних очікувань залишається однаковим у всіх вікових групах. За висновками команди robota.ua, тут досвід на посаді не впливає на вимоги щодо окладу.

Водночас, як зазначають у компанії, продавці часто переходять у суміжні ролі, де ситуація вже інша. За формулюванням авторів дослідження, у менеджерів з продажу розрив між наймолодшими кандидатами та найбільш досвідченими фахівцями сягає 75%. Це найбільша розбіжність у зарплатних очікуваннях серед усіх проаналізованих професій.

Зарплатні очікування українців (фото: пресслужба robota.ua)

Окремо команда robota.ua виділяє зарплатну модель Києва: незалежно від віку зарплатні очікування кандидатів у столиці стабільно вищі, ніж у середньому по країні.

"Загалом ми бачимо, що зарплатні очікування кандидатів на ринку зростають не сходами, а пагорбом - більший досвід далеко не завжди перетворюється на вищі вимоги щодо винагороди. Для практичного використання роботодавцям потрібна комбінація професії, регіону й етапу карʼєри. Таке поєднання покаже реальну картину того, скільки коштує конкретний досвід на конкретній посаді", - кажуть в компанії.

Як проводили дослідження

Команда платформи проаналізувала понад 273 тисячі активних резюме кандидатів, які за останні три місяці оновлювали анкети, переглядали оголошення або відгукувалися на вакансії.

Висновки ґрунтуються на таблиці розподілу за віком, регіонами та професіями.