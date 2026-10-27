UA / RU
rbc.ua
Останні новини
20:17 Гороскопи
Астролог Міранда Рубі розповіла, кому зі знаків Зодіаку усміхнеться кохання 28 жовтня
19:48 Тренди
У якому порядку дивитися "Зоряні війни" у 2026 році: за сюжетом чи за датою виходу
19:20 Люди
Актор Дмитро Соловйов про серіал "Котляревський", стосунки й викладання: "Нікого не слухайте"
19:02 Тренди
Silent Hill 2, Resident Evil 7 та Phasmophobia: горор-ігри для моторошного Хеловіну
18:34 Люди
Ольга Сумська пригадала складні обставини під час вагітності та термінову операцію
17:56 Холостяк
Учасниця "Холостяка" Єлизавета Колношенко показала, як виглядала до схуднення на майже 30 кг
17:23 Корисне
Як відмити мікрохвильовку без ушкоджень: поради виробників
16:38 Люди
Після серйозної травми Геннадій Попенко знайшов нове місце служби у ЗСУ: куди долучився актор
16:04 Корисне
Сушені гриби можуть зіпсуватися навіть у банці: як їх правильно зберігати та коли викидати
15:33 Rozetka
Шопінг за скріншотом та голосом: ROZETKA запустила нові AI-фічі для пошуку товарів
Всі новини
Головна Гороскопи Астролог Міранда Рубі розповіла, кому зі знаків Зодіаку усміхнеться кохання 28 жовтня
Гороскопи 27 жовтня 2026 · 20:17

Астролог Міранда Рубі розповіла, кому зі знаків Зодіаку усміхнеться кохання 28 жовтня

У когось з’явиться шанс повернути довіру, а комусь час наважитися на перший крок
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Астролог Міранда Рубі розповіла, кому зі знаків Зодіаку усміхнеться кохання 28 жовтня

Пара на побаченні (колаж: Styler)

Астролог Міранда Рубі виділила три знаки Зодіаку, для яких 28 жовтня може стати важливим днем у коханні. Астрологічний аспект Венери та Хірона спонукатиме розібратися з минулими образами, відверто поговорити й дати стосункам новий шанс.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає про це детальніше.

Телець

Тельці можуть нарешті отримати відповіді на запитання, які тривалий час не давали їм спокою в особистому житті. Замість того, щоб здогадуватися про наміри коханої людини, спробуйте прямо запитати про те, що вас турбує.

Відвертість допоможе розвіяти сумніви, краще зрозуміти одне одного й визначити, як рухатися далі. Якщо ви самотні, прислухайтеся до власних відчуттів під час нових знайомств і не поспішайте робити висновки лише за першими враженнями.

Лев

Для Левів 28 жовтня стане нагодою відновити гармонію у стосунках і виправити те, що давно потребувало уваги. Якщо між вами та партнером накопичилися образи, не відкладайте відверту розмову й спробуйте разом знайти рішення.

Самотнім Левам варто чесно визначити, яких стосунків вони прагнуть, і не боятися проявляти ініціативу. Щирість і готовність працювати над зв'язком допоможуть зробити кохання джерелом радості.

Стрілець

Стрільці можуть відчути, що нарешті готові залишити старі розчарування в минулому й відкритися новим почуттям. Досвід попередніх стосунків допоможе краще зрозуміти власні потреби та не повторювати колишніх помилок.

Якщо ви вже маєте пару, у середу буде слушна нагода обговорити питання, які ви довго оминали, і повернути довіру. А самотнім Стрільцям варто частіше бувати серед людей і не відмовлятися від знайомств через страх знову зазнати невдачі.

Раніше Styler розповідав, до чого сняться змії.

Також читайте таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Чому Андрій Данилко носить маску і коли обіцяв її зняти: пояснення артиста Люди Чому Андрій Данилко носить маску і коли обіцяв її зняти: пояснення артиста
Вареники з капустою по-домашньому: рецепт ніжного тіста та соковитої начинки (фото)
Вареники з капустою по-домашньому: рецепт ніжного тіста та соковитої начинки (фото) Смачно
Радіодиктант-2026: куди надіслати свою роботу та коли опублікують текст для перевірки
Радіодиктант-2026: куди надіслати свою роботу та коли опублікують текст для перевірки Тренди
Більше цікавого
Після серйозної травми Геннадій Попенко знайшов нове місце служби у ЗСУ: куди долучився актор Після серйозної травми Геннадій Попенко знайшов нове місце служби у ЗСУ: куди долучився актор Наталя Крижанівська · 27 жовтня 2026, 16:38
Як відмити мікрохвильовку без ушкоджень: поради виробників Як відмити мікрохвильовку без ушкоджень: поради виробників Юлія Люшньова · 27 жовтня 2026, 17:23
Вино з Криму й парфуми для подруги в полоні: що українці зберігають до кінця війни Вино з Криму й парфуми для подруги в полоні: що українці зберігають до кінця війни Наталя Крижанівська · 27 жовтня 2026, 15:27
У якому порядку дивитися "Зоряні війни" у 2026 році: за сюжетом чи за датою виходу У якому порядку дивитися "Зоряні війни" у 2026 році: за сюжетом чи за датою виходу Юлія Люшньова · 27 жовтня 2026, 19:48