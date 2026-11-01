Як прибрати запах їжі з дерев'яної дошки: безпечні способи очищення

Дерев'яна кухонна дошка може зберігати запах цибулі, часнику або риби навіть після миття. Причиною часто стають залишки продуктів у подряпинах та особливості самої деревини, тому для очищення важливо використовувати правильні засоби.

Як позбутися запаху їжі з дерев'яної дошки та не пошкодити її, розповідає Styler.

Чому дерев'яна дошка вбирає запахи

Деревина має пористу структуру, тому може поглинати вологу та частину речовин, які виділяються під час нарізання продуктів. Особливо помітний запах після роботи з рибою, цибулею, часником та іншими продуктами з інтенсивним ароматом.

Із часом на поверхні з'являються дрібні порізи від ножа. У них можуть затримуватися залишки їжі, які складно видалити звичайним ополіскуванням.

Як пояснюють фахівці Університету Мен, дерев'яні дошки потребують уважного очищення саме через пористість матеріалу. Особливо складно підтримувати чистоту виробів із глибокими борознами.

Тому, якщо дошка почала неприємно пахнути, спочатку варто перевірити її стан, а вже потім обирати спосіб очищення.

Чим помити дерев'яну дошку, щоб прибрати запах

Найкраще починати зі звичайного засобу для миття посуду та теплої проточної води.

За рекомендаціями USDA, кухонні дошки необхідно ретельно мити гарячою водою з мийним засобом після приготування кожного продукту.

Щоб очистити дерев'яну поверхню:

Приберіть залишки їжі та крихти. Змочіть дошку теплою водою. Нанесіть трохи засобу для миття посуду на губку або м'яку щітку. Ретельно протріть поверхню, приділяючи увагу подряпинам і краям. Помийте зворотний бік дошки. Добре змийте засіб проточною водою. Витріть дошку чистим рушником та залиште до повного висихання.

Якщо після першого миття залишився запах цибулі або риби, очищення можна повторити. Не варто замочувати дошку на кілька годин. Тривалий контакт із водою може спричинити набухання деревини, деформацію та появу тріщин.

Чи можна використовувати соду, лимон та оцет

У домашніх порадах часто пропонують натирати кухонні дошки лимоном, посипати сіллю або обробляти оцтом. Однак ці засоби не замінюють ретельного миття.

Харчова сода. Її іноді використовують для усунення запахів, проте сухий порошок має абразивні властивості. Якщо інтенсивно терти ним поверхню, можна пошкодити окремі види захисного покриття.

Лимонний сік. Має виражений аромат, який може тимчасово перебивати запах продуктів. Проте лимон не гарантує знезараження дошки, особливо після контакту із сирою рибою чи м'ясом.

Оцет. Може використовуватися для деяких побутових завдань, але його не слід вважати універсальним дезінфекційним засобом. Кислотні розчини також можуть бути небажаними для окремих покриттів.

Як правильно висушити дошку після очищення

Після миття важливо не лише прибрати залишки їжі, а й повністю висушити деревину.

Як зазначають експерти Університету Мен, після очищення дошку слід залишити висихати на повітрі. Для цього краще поставити її вертикально на підставку, щоб повітря циркулювало з обох боків.

Не варто одразу ховати вологу дошку в закриту шафу або залишати плазом на мокрій стільниці. За таких умов волога може довше затримуватися на поверхні.

Також не рекомендується прискорювати сушіння на гарячій батареї. Різкий і нерівномірний нагрів здатний спричинити деформацію деревини.

Для догляду за дошками без спеціального покриття можна використовувати харчову мінеральну олію, призначену для дерев'яного кухонного приладдя. Вона допомагає зменшити поглинання вологи.

Натомість звичайні кулінарні олії, наприклад соняшникова чи оливкова, не є найкращим вибором для просочування деревини, оскільки з часом можуть окислюватися та набувати неприємного запаху.

Коли дошку вже не варто очищати

Іноді неприємний запах свідчить не лише про залишки їжі, а й про значне зношування кухонного приладдя.

У Міністерстві сільського господарства США рекомендують замінювати дошки, на яких утворилися глибокі борозни, що важко піддаються очищенню.

Особливої уваги потребують такі ознаки:

глибокі тріщини та розщеплення деревини;

численні порізи, у яких затримуються залишки продуктів;

стійкий затхлий запах після миття та повного висихання;

видимі ознаки плісняви;

деформація або розходження склеєних частин дошки.

Якщо пліснява проникла в тріщини, намагатися видалити лише видимі плями недостатньо. Таку дошку безпечніше замінити.

Не варто продовжувати користуватися виробом лише тому, що він виглядає чистим після обробки. Глибокі пошкодження можуть залишатися місцями накопичення забруднень.

Чому для м'яса та овочів краще мати різні дошки

Дошка, на якій нарізають сире м'ясо або рибу, потребує особливо ретельного очищення.

Проблема полягає не лише в запаху. На поверхню можуть потрапляти мікроорганізми, які становлять ризик для здоров'я, якщо перенести їх на продукти, що не проходитимуть термічну обробку.

Управління з контролю за продуктами й ліками США, радить використовувати окремі дошки для сирого м'яса, птиці та морепродуктів і для свіжих овочів та фруктів.

Якщо такої можливості немає, дошку потрібно ретельно вимивати гарячою водою із засобом для посуду між приготуванням різних продуктів. Для сирого м'яса та риби зручніше виділити окрему дошку, яку легко очищати.