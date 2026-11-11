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Гороскопи 11 листопада 2026 · 20:09

Китайський гороскоп від астролога Споллен: що зміниться для 4 знаків з 12 листопада

Те, що раніше вимагало поспіху та зайвих зусиль, почне даватися набагато легше
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Китайський гороскоп від астролога Споллен: що зміниться для 4 знаків з 12 листопада

Дівчина очікує на приємні новини (колаж: Styler)

Астролог Мікі Споллен розповіла, для кого з представників китайського гороскопа середина листопада стане сприятливішою. За її прогнозом, на декого чекають більше внутрішньої рівноваги, впевненості та менше приводів для хвилювання.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає, кому саме усміхнеться удача.

Тигр

Роки народження: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Для Тигрів настає час внутрішньої рівноваги та впевненості у власних силах. Після 12 листопада їм буде легше спілкуватися з оточенням, не перейматися через чужу думку та не аналізувати кожне слово. Представники знаку зможуть більше довіряти собі й спокійніше реагувати на обставини, які раніше викликали хвилювання. Це дасть більше зусиль для нових можливостей.

Кінь

Роки народження: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Коням треба трохи сповільнитися та відчути ґрунт під ногами. Після напруженого періоду з'явиться можливість виконувати справи без поспіху й постійного перемикання між завданнями. Особливо сприятливим стане вирішення повсякденних питань: те, що раніше вимагало чимало зусиль, може даватися значно легше. Головне - не намагатися встигнути все й одразу.

Собака

Роки народження: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Для Собак цей період може стати часом спокійних рішень і меншої кількості приводів для хвилювання. Представникам знаку не доведеться постійно шукати поради з боку або прокручувати в голові всі можливі сценарії. Вони краще відчуватимуть, як діяти в тій чи іншій ситуації, та зможуть покладатися на власну інтуїцію. Впевненість у собі допоможе уникнути зайвого стресу.

Свиня

Роки народження: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Свиней 12 листопада може стати одним із найгармонійніших днів цього періоду. У китайській астрології цей знак вважається таємним союзником Тигра, тому його енергія вважається особливо сприятливою для представників Свині. Цей день посилить відчуття стабільності, допоможе відновити душевний спокій і налаштуватися на позитивні зміни. Це вдалий час, щоб відпочити від зайвих переживань і приділити увагу собі.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку найчастіше грають на чужих почуттях.

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