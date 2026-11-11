Китайський гороскоп від астролога Споллен: що зміниться для 4 знаків з 12 листопада

Астролог Мікі Споллен розповіла, для кого з представників китайського гороскопа середина листопада стане сприятливішою. За її прогнозом, на декого чекають більше внутрішньої рівноваги, впевненості та менше приводів для хвилювання.

Тигр

Роки народження: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Для Тигрів настає час внутрішньої рівноваги та впевненості у власних силах. Після 12 листопада їм буде легше спілкуватися з оточенням, не перейматися через чужу думку та не аналізувати кожне слово. Представники знаку зможуть більше довіряти собі й спокійніше реагувати на обставини, які раніше викликали хвилювання. Це дасть більше зусиль для нових можливостей.

Кінь

Роки народження: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Коням треба трохи сповільнитися та відчути ґрунт під ногами. Після напруженого періоду з'явиться можливість виконувати справи без поспіху й постійного перемикання між завданнями. Особливо сприятливим стане вирішення повсякденних питань: те, що раніше вимагало чимало зусиль, може даватися значно легше. Головне - не намагатися встигнути все й одразу.

Собака

Роки народження: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Для Собак цей період може стати часом спокійних рішень і меншої кількості приводів для хвилювання. Представникам знаку не доведеться постійно шукати поради з боку або прокручувати в голові всі можливі сценарії. Вони краще відчуватимуть, як діяти в тій чи іншій ситуації, та зможуть покладатися на власну інтуїцію. Впевненість у собі допоможе уникнути зайвого стресу.

Свиня

Роки народження: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Свиней 12 листопада може стати одним із найгармонійніших днів цього періоду. У китайській астрології цей знак вважається таємним союзником Тигра, тому його енергія вважається особливо сприятливою для представників Свині. Цей день посилить відчуття стабільності, допоможе відновити душевний спокій і налаштуватися на позитивні зміни. Це вдалий час, щоб відпочити від зайвих переживань і приділити увагу собі.