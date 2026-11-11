Музика з GTA: Vice City: хіти, які повертають у місто неонових вогнів і пальм

Саундтрек GTA : Vice City давно став самостійною частиною культури 1980-х. Michael Jackson, Toto, Hall & Oates, Laura Branigan та десятки інших виконавців звучали з автомобільних радіоприймачів, поки гравці їздили нічним містом, повз пальми, готелі й неонові вивіски.

Згадуємо разом зі Styler композиції, які зробили музичну атмосферу Vice City впізнаваною навіть через роки.

Flash FM: попхіти, які неможливо забути

Flash FM - одна з найвідоміших радіостанцій гри. Тут зібрали попмузику та рок-композиції, які добре передають звучання першої половини 1980-х.

Серед найвпізнаваніших композицій - Hall & Oates "Out of Touch". Не менш відомий трек - Laura Branigan "Self Control", який чудово пасує до нічних поїздок віртуальним Маямі.

Також на Flash FM можна почути:

Wang Chung - "Dance Hall Days";

Bryan Adams - "Run to You";

The Outfield - "Your Love";

Yes - "Owner of a Lonely Heart";

The Buggles - "Video Killed the Radio Star".

Wave 103: синті-поп і нова хвиля

Якщо Flash FM відповідає за мейнстримові попхіти, то Wave 103 занурює в іншу частину музичної культури 1980-х. Тут звучать new wave, синті-поп і постпанк.

Один із головних хітів станції - Nena "99 Luftballons". Німецькомовна композиція 1983 року стала міжнародним хітом.

Ще одна знакова пісня - Blondie "Atomic". Її поєднання диско, року та нової хвилі добре вписується в загальну естетику радіостанції.

У плейлисті також є:

Kim Wilde - "Kids in America";

A Flock of Seagulls - "I Ran (So Far Away)";

Frankie Goes to Hollywood - "Two Tribes";

Gary Numan - "Cars";

The Human League - "(Keep Feeling) Fascination";

Spandau Ballet - "Gold".

Emotion 98.3: романтичні балади та повільні хіти

Emotion 98.3 - радіостанція для тих, кому ближчі повільні композиції, софт-рок і потужні вокальні партії. Її ефір побудований навколо романтичних балад, які стали невіддільною частиною музичної культури 1980-х.

Серед найвідоміших композицій - Toto "Africa". Пісня вийшла 1982 року на альбомі "Toto IV" і згодом стала одним із найбільших хітів гурту.

Ще один трек - Cutting Crew "(I Just) Died in Your Arms". Композиція 1986 року поєднує мелодійний рок із характерним звучанням синтезаторів.

У плейлисті Emotion 98.3 також є:

Foreigner - "Waiting for a Girl Like You";

REO Speedwagon - "Keep on Loving You";

Mr. Mister - "Broken Wings";

Roxy Music - "More Than This";

John Waite - "Missing You";

Night Ranger - "Sister Christian".

Fever 105: диско, фанк і танцювальна музика

Fever 105 - знахідка для шанувальників диско, соулу, фанку та R&B. Радіостанція об'єднує композиції, які передають атмосферу нічних клубів і вечірок.

Одна з найвідоміших пісень у її ефірі - The Whispers "And the Beat Goes On". Композиція 1979 року стала великим хітом гурту.

Ще один трек - Oliver Cheatham "Get Down Saturday Night". Танцювальна композиція 1983 року ідеально відповідає настрою станції.

Серед інших пісень Fever 105:

Michael Jackson - "Wanna Be Startin' Somethin'";

Rick James - "Ghetto Life";

The Pointer Sisters - "Automatic";

Mary Jane Girls - "All Night Long";

Evelyn "Champagne" King - "Shame";

Kool & The Gang - "Summer Madness";

Indeep - "Last Night a DJ Saved My Life".

V-Rock: важкий рок і гітарні рифи

V-Rock - радіостанція для прихильників хард-року та хеві-металу. Її ефір помітно відрізняється від попмузики Flash FM і танцювального звучання Fever 105.

Серед композицій, які можна почути на V-Rock, є "I Wanna Rock" гурту Twisted Sister. Пісня вийшла 1984 року й стала одним із найвідоміших гімнів американського хард-року.

Також у плейлисті є "Cum On Feel the Noize" від Quiet Riot - кавер на пісню британського гурту Slade, який у виконанні американських рокерів став великим хітом 1983 року.

Інші композиції станції:

Judas Priest - "You've Got Another Thing Comin'";

Iron Maiden - "2 Minutes to Midnight";

Mötley Crüe - "Too Young to Fall in Love";

The Cult - "She Sells Sanctuary";

Loverboy - "Working for the Weekend";

Autograph - "Turn Up the Radio".

V-Rock також має власну вигадану групу Love Fist, яка з'являється безпосередньо в сюжеті Vice City. Її учасники доповнюють сатиричне зображення рок-культури 1980-х.

Wildstyle Pirate Radio: хіп-хоп і електро

Wildstyle Pirate Radio знайомить із раннім хіп-хопом та електро. На відміну від інших станцій, тут переважають ритмічні біти, електронні експерименти та композиції, які вплинули на розвиток міської музичної культури.

Один із найвідоміших треків - Grandmaster Flash and The Furious Five "The Message". Пісня 1982 року стала знаковою для історії хіп-хопу завдяки соціальній тематиці.

Також варто згадати Run-D.M.C. з композицією "Rock Box", яка поєднала хіп-хоп із роковим звучанням.

У плейлисті Wildstyle є й інші цікаві композиції:

Trouble Funk - "Pump Me Up";

Cybotron - "Clear";

Whodini - "Magic's Wand";

Kurtis Blow - "The Breaks";

Mantronix - "Bassline";

2 Live Crew - "Get It Girl".

Радіостанцію веде вигаданий діджей Mr. Magic. Її добірка допомагає почути, якими були ранні хіп-хоп та електро ще до того, як ці напрями стали частиною світового мейнстриму.