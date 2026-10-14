It Takes Two, Split Fiction и A Way Out: кооперативные игры на ПК для совместного прохождения

Одни игры для двоих требуют идеальной командной работы, другие заставляют многократно пробовать пройти сложный уровень, а третьи превращают обычную вылазку за припасами в катастрофу.

Редактор Styler Юлия Шиканова собрала любимые кооперативы для разного настроения - от уютной Stardew Valley до хардкорного выживания в Project Zomboid.

It Takes Two

Если хочется пройти полноценную сюжетную игру вместе, It Takes Two остается одним из самых лучших вариантов этого жанра. В центре сюжета - супруги Коди и Мэй, которые превращаются в маленьких кукол и пытаются вернуться к привычной жизни. Для этого им приходится преодолевать препятствия, решать головоломки и постоянно договариваться друг с другом.

Коди и Мэй (скриншот)

Главная особенность игры - ваши персонажи получают разные способности, а задачи рассчитаны исключительно на сотрудничество. Просто бежать вперед и надеяться, что напарник как-нибудь справится без вас - не получится. При этом игра постоянно меняет механики, она не надоела мне даже после нескольких дней.

Как можно играть: локально вдвоем или онлайн. Для совместного прохождения предусмотрено Friend's Pass, поэтому второму игроку не обязательно покупать отдельную копию игры.

Split Fiction

Если It Takes Two вы уже прошли, то стоит обратить внимание на Split Fiction от студии Hazelight. В этот раз игроки руководят писательницами Мио и Зои, которые оказываются внутри миров собственных историй - научной фантастики и фэнтези.

Главные персонажи (скриншот)

Игра объединяет платформер, головоломки, эпизоды с боями и необычные испытания. В одной главе придется координировать движения, в другой - использовать разные способности персонажей, а дальше правила могут измениться почти полностью. Иногда было тяжело, иногда - я любовалась сюжетными сценами, мне и моему напарнику не было скучно вплоть до финала игры.

Как играть: локально или онлайн вдвоем. Игра также поддерживает Friend's Pass, как и It Takes Two.

A Way Out

A Way Out подарила мне совсем другой опыт. Это сюжетное происшествие о двух заключенных - Лео и Винсента, пытающихся сбежать и разобраться с обстоятельствами, которые привели их за решетку.

Пейзажи игры (скриншот)

Игра рассчитана исключительно на двух участников. Герои нередко выполняют разные задачи одновременно: один отвлекает внимание, другой ищет нужный предмет или готовит следующий шаг. Экран остается разделенным, так что можно следить за действиями обоих персонажей. Проходить игру было интересно и иногда нелегко, но сюжет мне точно запомнился.

В отличие от фантастических кооперативов здесь важную роль играют сюжет, диалоги и решения героев. Это вариант для тех, кому интереснее вместе пройти историю и принимать судьбоносные решения, а не соревноваться за лучший результат.

Как играть: только вдвоем, локально или онлайн. Игра не предполагает полноценного одиночного прохождения.

PEAK

В PEAK игроки выступают в роли оказавшихся на загадочном острове скаутов и должны подняться на вершину горы. Звучит просто, поначалу так подумала и я. Но маршрут усложняют опасные участки, ограниченную выносливость, шкалу голода, травмы от падений или внешних факторов и необходимость правильно использовать снаряжение.

Лобби игры (скриншот)

Игра построена на физике движения и кооперации. Один игрок может вовремя подать руку своему партнеру и преодолеть сложный подъем, но неудачное действие способно усложнить ситуацию для всей команды. Маршрут острова меняется, так что можно возвращаться к игре ежедневно и пробовать новые пути.

PEAK особенно советую тем, кому хочется исследовать мир, импровизировать и смеяться над неожиданными ситуациями. В игре также доступен внутренний микрофон, чтобы найти потерявшегося партнера в глубинах гор.

Как играть: онлайн; в группе может быть до четырех игроков.

Stardew Valley

Не каждая игра для двоих должна быть сложной или требовать постоянной концентрации. Stardew Valley предлагает более спокойный формат: вам нужно обустроить свою собственную ферму. И тут я просто расслабилась и с головой пошла в рутину. Геймплей состоит из выращивания сезонных растений, ухода за домашними животными, рыбалки, исследования шахт и знакомства с жителями городка.

Вид фермы (скриншот)

В кооперативном режиме можно распределить обязанности: один занимается хозяйством, другой отправляется на поиски ресурсов. Также можно делать все по отдельности и иметь раздельный бюджет. Или, напротив, делать все вместе. Здесь нет необходимости постоянно держать одинаковый темп - каждый может заниматься тем, что ему интереснее.

Это игра, в которой можно провести несколько коротких вечеров или возвращаться к совместному сохранению в течение длительного времени. Это моя любимая игра этого жанра, к которой я возвращаюсь уже не первый год.

Как играть: локально на поддерживаемых платформах или онлайн. Игра также предусматривает до 4 игроков.

R.E.P.O

R.E.P.O объединяет исследования опасных локаций, физику предметов и кооперативный гордость. Игроки должны находить ценные вещи и доставлять их в специальный контейнер для продажи, стараясь не потерять добычу по дороге.

Геймплей (скриншот)

Сложность состоит не только в опасных существах. Предметы следует переносить осторожно, чтобы не повредить и не потерять ценные средства, координировать действия и следить за ситуацией вокруг. Из-за физики объектов даже обычное перемещение вещей может превратиться в отдельное испытание, по крайней мере, со мной так и было.

Вдвоем играть вполне возможно, хотя она тоже поддерживает большие команды. Важно учитывать, что R.E.P.O больше ориентирована на повторяющиеся вылазки, чем на завершенную сюжетную кампанию с четким финалом. В игре также есть внутренний микрофон, однако стоит быть осторожным. Кроме ваших друзей вас могут слышать и ваши враги.

Как играть: онлайн в команде до 8 человек.

Project Zomboid

Project Zomboid - хардкорный симулятор выживания в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. Игрокам нужно искать еду, воду, оружие и медикаменты, обустраивать укрытия, следить за состоянием персонажей и планировать каждый выход за пределы безопасной территории.

Графика игры (скриншот)

В кооперативе игра становится общим проектом с множеством задач. Один игрок может искать запасы и исследовать соседние дома, пока другой укрепляет базу, ремонтирует транспорт или готовит запасы пищи. Впоследствии я смогла обустроить в игре полноценное хранилище, устроить быт и отправляться в опасные экспедиции.

Но Project Zomboid не ведет вас за руку. Здесь приходится самостоятельно разбираться в механиках, следить за ресурсами и принимать решения с учетом рисков. Даже хорошо подготовленная вылазка может закончиться неудачно, если недооценить опасность или забыть что-нибудь важное.

Как играть: доступны локальный разделенный экран и онлайн.

Cuphead

Cuphead отличается стилизацией под анимацию 1930-х годов, джазовой музыкой и сложными сражениями с боссами. Игроки управляют Капхедом и Магменом, проходят уровни с врагами и изучают атаки противников.

Персонажи игры (скриншот)

На первый взгляд игра напоминает веселый мультфильм, но за яркой картинкой скрывается требовательный экшен. Готовьтесь к тому, что некоторые уровни можно не прийти даже с десятой попытки! Следует запоминать последовательность атак, вовремя уклоняться и не терять концентрацию. В кооперативе можно помогать друг другу, однако само наличие напарника не делает прохождение автоматически легким.

Как играть: локально вдвоем; онлайн-кооператива у базовой версии нет.

Portal 2

В кооперативной кампании Portal 2 игроки руководят работами Атласом и Пи-Боди, проходящими испытания в лабораториях Aperture Science. Вместо традиционного сражения здесь нужно использовать порталы, физику и логику.

Графика игры (скриншот)

Каждый участник имеет свое портальное устройство, а часть задач требует одновременно выполнять различные действия. Я заметила, что в игре важно уметь объяснять свои идеи, следить за движениями партнера и понимать, как две части решения совмещаются в одну.

Преимущество Portal 2 в том, что кооперативная кампания имеет отдельные уровни и собственную историю, а не просто дублирует одиночное прохождение. Поэтому ее советую тем, кто хочет именно решать задачи вместе.

Как играть: вдвоем локально на поддерживаемых платформах или онлайн.

Overcooked! 2

В Overcooked! 2 игроки работают на кухнях, где нужно принимать заказы, нарезать ингредиенты, готовить блюда и подавать их вовремя. Все это происходит на уровнях, где постоянно меняется расположение рабочих зон, двигаются платформы или возникают другие препятствия.

Один из уровней (скриншот)

Чтобы получить высокий результат, мне и моему напарнику приходилось распределять роли и договариваться оперативно. Один игрок может готовить продукты, другой - следить за плитами и подавать готовые блюда. Однако план придется менять в зависимости от ситуации и это не всегда легко.

Это не сюжетное происшествие на десятки часов, а динамичная игра, к которой легко вернуться на несколько раундов. Она также поддерживает соревнование за лучший результат, если хочется добавить немного конкуренции или определить, кто будет мыть посуду вечером.

Как играть: локально или онлайн доступно до четырех игроков.

We Were Here

Серия We Were Here построена вокруг необычной идеи: два игрока оказываются в разных частях загадочного места и должны помочь друг другу выбраться. Они не всегда видят одинаковые подсказки, поэтому ключом к прохождению становится общение.

Один из моментов игры (скриншот)

Во время игры я видела символы или механизмы, тогда как другой игрок получал соответствующую инструкцию. Чтобы решить загадку, нужно было точно описать увиденное, задать правильные вопросы и не пропустить важные детали.

Этот формат отличается от игр, где партнёры постоянно находятся рядом на экране. Здесь важнее не реагировать быстро, а уметь объяснять и внимательно слушать.

Как играть: онлайн вдвоем. Конкретные способности зависят от части серии.