Detroit: Become Human, The Walking Dead та Undertale: популярні ігри, де ваші рішення впливають на сюжет

Є сюжетні ігри , які можна пройти майже як інтерактивний серіал: дивитися катсцени, читати діалоги та час від часу натискати потрібні кнопки. Але є й такі, що змушують постійно втручатися в історію - обирати репліки, шукати альтернативні шляхи, експериментувати з механіками або навіть ставити під сумнів самі правила гри.

Styler зібрав сім різних прикладів - від психологічних трилерів і підліткової драми до абсурдної сатири та піксельної RPG. Їх об'єднує одне: сюжет тут не існує окремо від гравця.

The Stanley Parable

The Stanley Parable - гра про офісного працівника Стенлі, який одного дня виявляє, що всі його колеги кудись зникли. З цього моменту звичайна прогулянка порожнім офісом перетворюється на постійний діалог між гравцем і оповідачем. Він пояснює, куди потрібно йти, що має статися далі та яким буде наступний крок. А ви можете просто зробити навпаки.

Одна з кінцівок (скриншот з гри)

Головна сила The Stanley Parable - у самоіронії. Гра постійно ламає четверту стіну, висміює типові правила відеоігор і змушує замислитися, наскільки вільним є гравець у світі, де сценарист уже передбачив його непокору. Особисто мені ця гра сподобалась тим, що з часом з’являється певний азарт - "а що трапиться, якщо я зроблю ось так?".

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human переносить події у Детройт 2036 року, де андроїди стали звичайною частиною людського суспільства. Історія розповідається через трьох героїв, кожен із яких перебуває в іншій точці цього конфлікту. Один розслідує злочини, пов'язані з андроїдами, інший намагається зрозуміти власне призначення, а третій опиняється у складних сімейних обставинах.

Один з головних героїв гри (скриншот з гри)

Гра особливо цікава своєю структурою. Після проходження сцен можна переглядати спеціальні схеми, які показують різні маршрути всередині епізоду. Це фактично карта альтернативної історії, де видно, скільки варіантів залишилося за межами вашого проходження.

Головною особливістю гри для мене є те, що ніхто не скаже вам чи правильним було ваше рішення - ви самі вирішуєте, що у грі є "правильно". Ви можете вбити когось з головних героїв ще на самому початку гри і подальша історія просто продовжиться без них.

Life Is Strange

Life Is Strange розповідає історію Макс Колфілд - студентки, яка повертається до рідного міста та несподівано отримує здатність перемотувати час. Механіка швидко стає основним способом взаємодії зі світом: можна повернутися на кілька секунд назад, змінити репліку, перевірити інший варіант дій або спробувати уникнути помилки.

Головна героїня (скриншот з гри)

Але головна особливість гри - не сама суперсила, а те, як вона змінює звичну структуру пригодницької гри. Замість миттєвої реакції гравець отримує можливість спочатку експериментувати, а вже потім визначатися. На цьому тлі розвивається історія Макс, її дружби, проблеми у школі та містична лінія, яка поступово виходить на перший план.

Попри те, що головна героїня має здатність перемотувати час - ця суперздібність не дасть впливати у всіх моментах на сюжет. Деколи доведеться приймати безповоротне рішення.

The Walking Dead

The Walking Dead від Telltale Games використовує всесвіт однойменних коміксів, але розповідає окрему історію. У центрі - Лі, який після початку зомбі-апокаліпсису зустрічає маленьку дівчинку Клементину, яка загубила своїх батьків. Їхня подорож поступово перетворюється на історію про довіру, відповідальність і спробу залишитися людиною у світі, де звичні правила більше не працюють.

Лі та Клементина (скриншот з гри)

Замість великих відкритих локацій гра концентрується на діалогах, постановці сцен і персонажах. Важливу роль відіграють короткі проміжки часу, коли потрібно швидко обрати репліку або дію. Через це гра постійно тримає у напрузі, хоча значна частина проходження складається не з боїв, а з розмов і спостереження за людьми навколо.

Особисто я перепроходила цю гру декілька разів і кожного разу бачила в ній щось нове. Це дуже душевна, місцями щемлива історія, яка не залишить нікого байдужим.

Beyond: Two Souls

Beyond: Two Souls - це сюжетна гра про Джоді Холмс, яка з дитинства має незвичайний зв'язок із невидимою сутністю на ім'я Айден. Історія охоплює різні періоди життя героїні - від дитинства до дорослого віку. При цьому гравець може керувати не лише Джоді, а й Айденом, який має власні можливості та взаємодіє з навколишнім світом.

Джоді Холмс (скриншот з гри)

Сюжет більше зосереджується на самій героїні та ігровий процес стрибає між різними моментами її життя. Така структура дозволяє гравцю самостійно поступово складати біографію Джоді з окремих епізодів і краще зрозуміти, як надприродна здібність вплинула на її життя, стосунки та сприйняття самої себе.

Heavy Rain

Heavy Rain - детективний трилер про пошуки хлопчика, викраденого серійним злочинцем, якого називають Вбивцею орігамі. Історія розповідається від імені чотирьох героїв, які опиняються втягнутими в одну справу. Кожен має власну перспективу, тому одна й та сама ситуація може виглядати зовсім по-різному залежно від персонажа, яким ви керуєте.

Один з моментів (скриншот з гри)

Гра зробила ставку на кінематографічну постановку та взаємодію з навколишнім середовищем. Замість складної бойової системи тут багато побутових дій: відкрити двері, оглянути кімнату, знайти предмет або поговорити з людиною.

У критичних сценах використовуються швидкі комбінації кнопок, тому навіть проста дія може перетворитися на напружений епізод. В цій грі гравець не просто спостерігає за розслідуванням, а проходить його разом із героями.

Undertale

Undertale - рольова гра, яка навмисно грається з очікуваннями від жанру. Гравець потрапляє у піксельний підземний світ, населений монстрами, і поступово знайомиться з його мешканцями. У боях можна не обмежуватися атакою: окремих противників дозволено перемагати за допомогою різних дій, діалогів та інших способів взаємодії.

Початок гри (скриншот з гри)

За простим візуальним стилем ховається гра, яка постійно експериментує з жанровими правилами. Undertale пам'ятає певні дії гравця, повертається до них у діалогах і часом прямо звертається до людини за межами персонажа. Через це проходження поступово перетворюється на своєрідний діалог між грою та гравцем.

Саме здатність ламати четверту стіну та гратися з очікуваннями аудиторії зробила Undertale однією з найпомітніших інді-RPG свого покоління.