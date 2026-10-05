Коханий-воїн Лесі Нікітюк показав, як підріс їхній син: рідкісні фото Оскара

Наречений Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук , показав нові сімейні кадри з однорічним сином Оскаром. Він опублікував моменти, які рідко потрапляють у публічний простір.

Про це детальніше розповідає Styler з посиланням на його допис в Instagram.

Дмитро Бабчук показав рідкісні фото сина

На фото Дмитро проводить час із сином удома та під час спільних подорожей. Водночас батьки, як і раніше, не показують обличчя дитини повністю.

Цього разу він частково засвітив риси обличчя Оскара, але закрив його очі цензурною стрічкою.

Сам Дмитро не став додавати до публікації жодного підпису. Проте фотографії швидко привернули увагу його підписників.

Дмитро Бабчук з сином (instagram.com/special_my_profession)

У коментарях користувачі залишали теплі слова на адресу батька та сина. Не оминула сімейний допис і Леся Нікітюк - ведуча відреагувала на світлини емодзі з обіймами.

Судячи з кадрів, військовий намагається проводити із сином якомога більше часу, коли не перебуває на службі.

Відомо, що зараз Дмитро відновлюється після операції на нозі. Наприкінці літа він показував фото з лікарняної палати, де був із загіпсованою кінцівкою. Попри це, Бабчук зазначав, що планує повернутися до служби, щойно почуватиметься краще.

Наречений Нікітюк (instagram.com/special_my_profession)

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк вперше стала мамою 15 червня 2025 року. Телеведуча тривалий час не підтверджувала свою вагітність і не коментувала чутки, які з'являлися в медіа.

Батьком її дитини став 29-річний Дмитро Бабчук, який служить у ЗСУ. Про стосунки пари стало відомо восени 2024 року.

У січні 2025-го Дмитро освідчився Лесі, і вона відповіла згодою. Водночас офіційно подружжям вони поки не стали.

У листопаді 2025-го закохані охрестили сина та вперше розповіли, як його звати. Хлопчика назвали Оскаром.

Леся та Дмитро час від часу публікують фото й відео із сином, однак його обличчя досі не показують. Телеведуча також ділиться з підписниками важливими моментами дорослішання та новими досягненнями хлопчика.