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Тренди 05 жовтня 2026 · 11:10
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Артем Пивоваров став четвертим тренером "Голосу країни": коли премʼєра нового сезону

У новому сезоні "Голосу країни" глядачів чекає оновлений склад тренерів та нова соціальна місія проєкту
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Артем Пивоваров став четвертим тренером "Голосу країни": коли премʼєра нового сезону

Оновлений склад суддів "Голос країни-14" (колаж: Styler)

"Голос країни-14" стартує 25 жовтня на 1+1 Україна та Netflix. До Тіни Кароль, Наталії Могилевської та MONATIK приєднається PIVOVAROV, який уже має досвід роботи з учасниками проєкту.

Чим здивує новий сезон "Голосу країни", розповідає Styler.

Прем'єра нового сезону "Голос країни"

25 жовтня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна стартує новий сезон головного народного шоу - "Голос країни-14". Цього року проєкт також буде доступний в Україні на Netflix у межах підписки. Шоу, яке протягом років об'єднує глядачів навколо музики та відкриває нові імена, цього сезону вирушає на пошуки особливого звучання - голосу нашого часу.

PIVOVAROV став четвертим тренером

У тренерське крісло 14 сезону повертається одна з найяскравіших зірок сучасної української музики - PIVOVAROV. Артист, автор пісень, співак, що зіграв 7 солдаутів поспіль у столичному Палаці Спорту, збирає стадіони та невпинно допомагає ЗСУ, цього сезону шукатиме учасників, здатних не лише підкорити сцену своїм вокалом, а й стати справжнім голосом нашого часу.

Тож PIVOVAROV разом з Тіною Кароль, Наталією Могилевською та MONATIK шукатимуть голоси, які здатні живити, підтримувати та надихати в ці складні для нашої країни часи, викликаючи гордість за своїх.

"Цей проєкт важливий для мене як для музиканта та людини, яка вірить в майбутнє нової української музики, тож я дуже радий повернутися на "Голос країни" в якості тренера. Саме тут серед учасників можна побачити людей різних професій, які співають за покликом душі і так само, як і я, фанатично ставляться до музики. Цей проєкт дає можливість не лише проявити себе, а й вивільняти емоції, сублімуючи їх у спів, що особливо важливо в наш час. Україна багата на співочих людей і голос нашої країни має лунати гучно на весь світ!", - коментує PIVOVAROV.

Другий сезон у тренерському кріслі

Для Артема це буде другий сезон у якості тренера "Голосу країни". У 2023-му році його підопічний, музикант та ветеран ЗСУ, Михайло Панчишин став переможцем "Голос країни-13".

На що звертає увагу PIVOVAROV

PIVOVAROV - прогресивний український артист, музикант і саундпродюсер, відомий своїм самобутнім музичним стилем та нестандартним поглядом на сучасну музику. Як тренер він особливо уважний до артистичної індивідуальності, харизми та здатності виконавця створювати власний музичний світ. Він шукає учасників, які не просто добре володіють голосом, а мають свою історію, характер і можуть знайти власне звучання.

Ведучі нового сезону "Голос країни"

Незмінні ведучі проєкту - Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Наталі Солонік - ведуча бекстейдж.

Благодійна місія проєкту

Цього сезону "Голос країни" стане майданчиком не лише для нових голосів, а й для важливої соціальної місії. Проєкт об'єднує зусилля з Благодійним фондом "Півник", щоб допомогти українським захисникам, які втратили слух унаслідок поранень, знову чути найрідніший голос. Долучитись до збору на слуховідновлювальні операції можна просто зараз.

Раніше ми розповідали про участь акторки Олени Світлицької на проекті "Голос країни-14".

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