Український комедійний серіал "Коли ми вдома" дебютував у 2014 році та підкорив глядачів своїми життєвими історіями про сімейні стосунки. Відтоді минуло понад 12 років, а виконавці головних ролей продовжили розвивати кар'єри в кіно, театрі та на телебаченні.

Як зараз виглядають актори сіткому "Коли ми вдома", розповідає Styler.

Костянтин Войтенко - Паша

У серіалі Войтенко зіграв молодого мікробіолога, який будує стосунки з ефектною білявкою Катею. Саме різниця в характерах, професіях та інтересах героїв часто ставала приводом для кумедних ситуацій.

Після завершення ситкому Костянтин продовжив зніматися в українських серіалах, серед яких "Будиночок на щастя". У 2021 році він також взяв участь у шоу "Танці з зірками".

Костянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Альона Алимова - Катя

Героїня Алимової працювала майстринею манікюру, обожнювала свого хлопця та нерідко дивувала його своєю логікою. Разом із Войтенком акторка створила одну з найбільш упізнаваних пар серіалу.

Альона переїхала за кордон. У грудні 2025 року стало відомо, що вона вперше стала мамою. Крім акторської діяльності та режисури, Алимова займається йогою, стала інструкторкою та створює контент за допомогою штучного інтелекту.

Андрій Пономаренко - Тарас

Тарас, якому доводилося шукати компроміс між дружиною та мамою, став одним із найколоритніших персонажів ситкому. Його сімейні пригоди особливо добре знайомі тим, хто хоча б раз жив під одним дахом із батьками після одруження.

Пономаренко не надто активно веде публічне життя, рідко дає інтерв'ю та не афішує особистих справ. Водночас актор не покинув професію. Зокрема, у 2024 році на екрани вийшов серіал "Просто Надія" за його участю.

Андрій Пономаренко у виставі "Смерть комівояжера" (фото: instagram.com/andrey_ponomareko)

Ірина Андреєва - Оксана

Дружину Тараса зіграла Ірина Андреєва. Її героїня намагалася відстояти власне місце в родині, зберегти стосунки з чоловіком та знайти спільну мову зі свекрухою.

Останніми роками акторка значно рідше з'являється на телеекранах і майже не веде соціальні мережі. Відомо, що вона виховує сина. Серед її кіноробіт після ситкому - комедія "Сусідка", яка вийшла у 2022 році.

Ірина Андреєва (фото: instagram.com/serhii_storozhuk)

Тетяна Зіновенко - Наталя Богданівна

Без Наталі Богданівни складно уявити історію Тараса та Оксани. Турботлива, але надмірно вимоглива мама, яка завжди знала, що краще для її сина, стала одним із найяскравіших персонажів проєкту.

Після початку повномасштабної війни Зіновенко разом із чоловіком переїхала до Данії. Подружжя продовжило займатися театром, представило виставу "Спецоперація" та організовувало благодійні виступи на підтримку України.

Тетяна Зіновенко та Анатолій Зіновенко (фото:facebook.com/tatziniya)

Олексій Тритенко - Андрій

Тритенко зіграв чоловіка, який разом із дружиною Мариною опановував усі тонкощі батьківства. Недосипання, домашні обов'язки та виховання дитини стали основою багатьох комедійних епізодів за його участю.

За межами ситкому актор запам'ятався глядачам ролями у фільмах "Крути 1918" та "Чорний ворон". Однією з останніх робіт був фільм "Довженко. Перший погляд". Після початку повномасштабного вторгнення Тритенко долучився до захисту України. За військову службу його відзначили нагрудним знаком "Золотий хрест".

Олексій Тритенко (фото: instagram.com/alexey_tritenko)

Катерина Колісник - Марина

Колісник зіграла молоду маму, яка разом із чоловіком Андрієм пристосовувалася до нового життя після народження дитини. Їхня екранна історія була сповнена побутових непорозумінь і знайомих багатьом батькам ситуацій.

Цікаво, що Катерина працювала над серіалом не лише перед камерою. Вона також займалася написанням сценаріїв, а у 2022 році стала шоуранеркою продовження проєкту "Коли ми вдома. Разом до перемоги". Особисте життя акторка практично не афішує та соціальні мережі не веде.

Катерина Колісник у серіалі "Коли ми вдома. Разом до перемоги" (скриншот)

Кирило Бін - Олег

У ситкомі Бін перевтілився у тренера жіночої баскетбольної команди. Його герой разом із дружиною Настею демонстрував, як змінюються стосунки подружжя після багатьох років спільного життя.

Кирило продовжив працювати в Україні, приділяючи значну увагу режисурі. Він працював над фільмом "Герої" та серіалом "Притулок. 8 історій", а також став продюсером програми "Ранок Вдома" на телеканалі "Дім".

Кирило Бін з дружиною (фото: instagram.com/kyrylobin)

Катерина Кістень - Настя

Екранну дружину Олега зіграла Катерина Кістень. Акторці вдалося передати особливу динаміку стосунків подружжя, яке добре знає звички одне одного, але все одно знаходить приводи для суперечок.

Кістень також відома завдяки ролям у серіалах "Слуга народу", "Папік" та фільмі "Мої думки тихі". Окрім роботи в кіно, значну частину своєї професійної діяльності вона присвятила театру.

Катерина Кістень (фото: instagram.com/ekaterynakisten)

Станіслав Боклан - Григорій

Колишній військовий Григорій зі своїми принципами, специфічним почуттям гумору та особливим ставленням до сімейних справ став одним із найулюбленіших героїв ситкому.

Після "Коли ми вдома" популярність Боклана лише зросла. Він зіграв головну роль у серіалі "Папік", знімався у "Слузі народу" та продовжив працювати в українському кіно. Зараз актор працює над фільмом "Дні нашого життя", який вийде в прокат у 2028 році.

Станіслав Боклан у фільмі "Потяг "Червона рута" (скриншот)

Тетяна Шеліга - Надія

Дружину Григорія зіграла заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Її героїня вміла знайти підхід до непростого характеру чоловіка, а їхні діалоги були окремою прикрасою серіалу.

Тетяна Шеліга померла 3 липня 2025 року у віці 76 років після тривалих проблем зі здоров'ям. За свою багаторічну кар'єру вона зіграла десятки ролей у театрі, кіно та телевізійних проєктах.