Поцілунок уві сні може залишити по собі приємні спогади. Однак, якщо доводиться зближатися з незнайомою людиною, після пробудження можуть виникнути й доволі неоднозначні відчуття. У тлумачах особливе значення у таких снах надають деталям і звертають увагу, кого саме довелося цілувати: кохану людину, незнайомця, родича чи навіть ворога.

До чого сниться цілуватися з коханим

У соннику Густава Міллера значення поцілунку з коханою людиною залежить від обставин, за яких він відбувається.

Якщо уві сні людина цілує свого коханого або кохану в темряві, автор трактує це як застереження про небезпечні захоплення та сумнівні зв'язки. Натомість поцілунок при світлі, за його поясненням, свідчить про благородні наміри щодо протилежної статі.

Окремо Міллер розглядає ситуацію, коли людина бачить, як суперник цілує її кохану людину. Такий сюжет він пов'язує з ризиком втратити її повагу.

Якщо ж уві сні кохана людина цілує когось іншого, автор сонника передбачає розчарування в надіях на шлюб.

Що означає цілуватися з незнайомцем

Міллер окремо згадує поцілунок із незнайомою жінкою. У своєму соннику він трактує його як ознаку легковажної поведінки та порушення моральних принципів.

Також автор звертає увагу на поцілунки, які відбуваються поза шлюбом або забороненими обставинами. На його думку, такий сон застерігає від небезпечних захоплень, які можуть мати неприємні наслідки для сімейного життя.

У розділі про поцілунки Міллер не виділяє окремо поцілунок у щоку. Водночас він описує кілька сюжетів, пов'язаних із проявами ніжності та прихильності.

Наприклад, поцілунок матері автор пов'язує з успіхом у справах, повагою та любов'ю друзів. Поцілунок брата або сестри, за його тлумаченням, обіцяє багато приємних моментів у спілкуванні та добрі взаємини.

Також Міллер вважає добрим знаком сон, у якому людина бачить дітей, що цілуються: він символізує щасливе возз'єднання родини та задоволення від роботи.

Тому якщо наснився саме дружній поцілунок у щоку, варто враховувати, хто його подарував і які почуття викликав цей момент.

Що означає цілуватися в губи уві сні

Окремого пояснення поцілунків саме в губи у Міллера немає. Проте автор розглядає пристрасні прояви близькості та їхні можливі наслідки.

Зокрема, поцілунок у шию він пов'язує з пристрасними нахилами та слабким самоконтролем. Якщо ж людина цілується з кимось заборонено або всупереч моральним переконанням, Міллер застерігає від небезпечних захоплень.

Для точнішого тлумачення такого сну важливо пригадати не лише сам поцілунок, а й обставини: чи був він бажаним, хто був поруч і які емоції виникли.

До чого сниться поцілунок жінці

У соннику Міллера є кілька окремих тлумачень, адресованих саме молодим жінкам.

Якщо жінка бачить, що хтось помітив її поцілунок із коханим , автор застерігає від заздрості та нещирості з боку уявної подруги. За його трактуванням, така людина може приховувати недобрі наміри.

, автор застерігає від заздрості та нещирості з боку уявної подруги. За його трактуванням, така людина може приховувати недобрі наміри. Якщо жінці сниться, що її коханий цілує іншу , Міллер пов'язує це з розчаруванням у надіях на шлюб.

, Міллер пов'язує це з розчаруванням у надіях на шлюб. Якщо жінка цілує коханого в темряві, автор застерігає від небезпечних захоплень і сумнівних зв'язків.

Що означає цілуватися уві сні чоловікові

Міллер не створює окремого розділу з тлумаченнями поцілунків спеціально для чоловіків. Більшість його пояснень стосуються обставин сновидіння та людей, які в ньому з'являються.

Зокрема, для будь-якого сновидця він наводить такі значення:

Поцілунок із ворогом - спроба наблизитися до примирення з другом, з яким виникла сварка;

- спроба наблизитися до примирення з другом, з яким виникла сварка; Поцілунок із матір'ю - успіх у справах, повага та любов друзів;

- успіх у справах, повага та любов друзів; Поцілунок із братом або сестрою - приємне спілкування та добрі взаємини;

- приємне спілкування та добрі взаємини; Поцілунок із незнайомою жінкою - застереження щодо легковажної поведінки.

Якщо чоловікові сниться поцілунок із дружиною, Міллер також має окреме пояснення: такий сюжет символізує гармонію в сімейному житті.

Що означає цілуватися з ворогом або родичами

Не всі сюжети про поцілунки у соннику Міллера пов'язані з романтикою. Деякі з них автор трактує через родинні зв'язки, дружбу та примирення.

Якщо уві сні довелося цілувати ворога, це, за Міллером, може передвіщати крок до примирення з другом, із яким людина перебуває у сварці.

Поцілунок матері автор пов'язує з успіхом у справах і любов'ю друзів, а близькість із братом або сестрою - із задоволенням від спілкування.

Окремо він згадує поцілунок між подружжям. Такий сон, за його поясненням, свідчить про те, що в родині цінують гармонію.