Христина Соловий объяснила, почему отказалась от концерта памяти Степана Гиги

Украинская певица Христина Соловий объяснила, почему не выступала на концерте памяти народного артиста Украины Степана Гиги . По словам исполнительницы, организаторы сначала пригласили ее к участию, но затем надолго исчезли из связи.

Styler со ссылкой на интервью артистки для проекта "Ti SAMI зірки", опубликованном в Instagram , рассказывает, что именно возмутило артистку и как она отреагировала на эту ситуацию.

Почему Соловий возмутилась действиями организаторов

Певица утверждает, что по приглашению предварительно согласилась принять участие в концерте. Однако дальнейшая коммуникация, по ее словам, фактически прекратилась на два месяца.

"Они поступили очень некорректно. Они меня пригласили. Да, мне интересно. По сути, я согласилась. Они пропали на два месяца и потом бахнули меня на афишу", - рассказала Соловий.

Артистка подчеркнула, что на тот момент с ней не согласовали ни дату выступления, ни райдер, ни другие организационные моменты. Поэтому появление ее имени среди участников концерта стало для нее неуместным.

Как певица отреагировала на ситуацию

Христина считает, что после публикации афиши могла оказаться в ситуации, когда ее отказ восприняли бы как проявление превосходства или звездности.

"Они типа так: Христина отказалась! И почему же она отказалась? Ах, она же такая, зазвездилась... Разбойница", - иронически прокомментировала исполнительница.

Ранее певица уже публично заявила, что не будет участвовать в концерте, посвященном памяти Степана Гиги. В то же время она подчеркивала, что очень уважает творчество артиста и уважает его музыкальное наследие.

"Чрезвычайно уважаю творчество Степана Гиги и уважаю его творческое наследие. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я не участвую", - пояснила тогда она.

Что известно о концерте памяти артиста

Концерт, посвященный творчеству народного артиста Украины Степана Гиги, прошел 28 марта 2026 года в киевском Дворце спорта. К музыкальному вечеру присоединились более 50 украинских исполнителей, представивших собственные версии известных композиций певца.

Среди заявленных участников были дети артиста Степан и Квитослава Гиги, а также Артем Пивоваров, FIINKA, alyona alyona, TVORCHI, Оля Цыбульская, Елена Тополя и другие украинские артисты.

Во время концерта звучали такие популярные песни Степана Гиги, в частности "Яворина", "Цей сон" и "Золото Карпат". Мероприятие было посвящено музыкальному наследию певца, чьи композиции остаются узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.

Степан Гига скончался 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Его творчество занимает заметное место в украинской эстрадной музыке.