UA / RU
rbc.ua
Останні новини
12:43 Люди
Христина Соловій пояснила, чому відмовилася від концерту пам'яті Степана Гіги
12:01 Гороскопи
Козороги вимагають результату, а Діви - ідеалу: які знаки Зодіаку найприскіпливіші
11:24 Холостяк
Христина Горняк розповіла про причини участі у шоу "Холостяк-15" та реакцію батьків
10:48 Корисне
Очистка кухонної витяжки: як ефективно відмити від жиру і не пошкодити фільтри
09:43 Холостяк
Антоніна Хижняк озвучила "головну умову" для учасників проєкту "Холостячка" (відео)
09:05 Тренди
Атмосферні ігри на ПК, які можна пройти за вечір чи вихідні: Stray, Journey, Firewatch та інші
08:26 Корисне
Як безпечно відмити термос і термочашку від нальоту та запаху: покроковий гайд
07:15 Смачно
Сирники із рум'яною скоринкою: перевірений рецепт від редакторки Styler (фото)
06:19 Корисне
Опалювальний сезон 2026: які тарифи на тепло у Дніпрі, Києві, Львові та Харкові
05:50 Гороскопи
Таро-гороскоп на 16 жовтня: прогнози для Овнів, Водоліїв та інших знаків Зодіаку
Всі новини
Головна Люди Христина Соловій пояснила, чому відмовилася від концерту пам'яті Степана Гіги
Люди 16 жовтня 2026 · 12:43
Додати як бажане джерело в Google

Христина Соловій пояснила, чому відмовилася від концерту пам'яті Степана Гіги

Співачка розповіла, що сталося після запрошення на захід і чому її обурила поведінка організаторів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Христина Соловій пояснила, чому відмовилася від концерту пам'яті Степана Гіги

Артистка пояснила свою відмову в участі на концерті (фото: Styler)

Українська співачка Христина Соловій пояснила, чому не виступала на концерті пам'яті народного артиста України Степана Гіги. За словами виконавиці, організатори спочатку запросили її до участі, але потім на тривалий час зникли зі зв'язку.

Styler з посиланням на інтерв'ю артистки для проєкту "Ti SAMI зірки", опублікованому в Instagram, розповідає, що саме обурило артистку та як вона відреагувала на цю ситуацію.

Чому Соловій обурилася діями організаторів

Співачка стверджує, що після запрошення попередньо погодилася взяти участь у концерті. Однак подальша комунікація, за її словами, фактично припинилася на два місяці.

"Вони поступили дуже некоректно. Вони мене запросили. Так, мені цікаво. По суті, я погодилась. Вони пропали на два місяці і потім бахнули мене на афішу", - розповіла Соловій.

Артистка наголосила, що на той момент із нею не узгодили ані дату виступу, ані райдер, ані інші організаційні моменти. Тому поява її імені серед учасників концерту стала для неї недоречною.

Як співачка відреагувала на ситуацію

Христина вважає, що після публікації афіші могла опинитися в ситуації, коли її відмову сприйняли б як прояв зверхності чи зірковості.

"Вони типу так: Христина відмовилася! І чому ж вона відмовилася? Ах, вона ж така, зазві́здилася... Розбійниця", - іронічно прокоментувала виконавиця.

Раніше співачка вже публічно заявила, що не братиме участі в концерті, присвяченому пам’яті Степана Гіги. Водночас вона підкреслювала, що надзвичайно поважає творчість артиста та шанує його музичну спадщину.

"Надзвичайно поважаю творчість Степана Гіги і шаную його творчий доробок. Але мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру", - пояснила тоді вона.

Що відомо про концерт пам'яті артиста

Концерт, присвячений творчості народного артиста України Степана Гіги, відбувся 28 березня 2026 року в київському Палаці спорту. До музичного вечора долучилися понад 50 українських виконавців, які представили власні версії відомих композицій співака.

Серед заявлених учасників були діти артиста Степан і Квітослава Гіги, а також Артем Пивоваров, FIЇNKA, alyona alyona, TVORCHI, Оля Цибульська, Олена Тополя та інші українські артисти.

Під час концерту звучали такі популярні пісні Степана Гіги, зокрема "Яворина", "Цей сон" і "Золото Карпат". Захід був присвячений музичній спадщині співака, чиї композиції залишаються впізнаваними для кількох поколінь слухачів.

Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Його творчість посідає помітне місце в українській естрадній музиці.

Раніше ми розповідали про те, як співачка Христина Соловій оприлюднила милі світлини із батьками.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Антоніна Хижняк озвучила "головну умову" для учасників проєкту "Холостячка" (відео) Холостяк Антоніна Хижняк озвучила "головну умову" для учасників проєкту "Холостячка" (відео)
Атмосферні ігри на ПК, які можна пройти за вечір чи вихідні: Stray, Journey, Firewatch та інші
Атмосферні ігри на ПК, які можна пройти за вечір чи вихідні: Stray, Journey, Firewatch та інші Тренди
Як безпечно відмити термос і термочашку від нальоту та запаху: покроковий гайд
Як безпечно відмити термос і термочашку від нальоту та запаху: покроковий гайд Корисне
Більше цікавого
"Це справжні почуття". Григорій Решетник про феномен "Холостяка", виховання синів і репутацію в Україні "Це справжні почуття". Григорій Решетник про феномен "Холостяка", виховання синів і репутацію в Україні Поліна Кузенко · 15 жовтня 2026, 14:16
Опалювальний сезон 2026: які тарифи на тепло у Дніпрі, Києві, Львові та Харкові Опалювальний сезон 2026: які тарифи на тепло у Дніпрі, Києві, Львові та Харкові Юлія Шиканова · 16 жовтня 2026, 06:19
Сирники із рум'яною скоринкою: перевірений рецепт від редакторки Styler (фото) Сирники із рум'яною скоринкою: перевірений рецепт від редакторки Styler (фото) Юлія Люшньова · 16 жовтня 2026, 07:15
Козороги вимагають результату, а Діви - ідеалу: які знаки Зодіаку найприскіпливіші Козороги вимагають результату, а Діви - ідеалу: які знаки Зодіаку найприскіпливіші Катерина Собкова · 16 жовтня 2026, 12:01